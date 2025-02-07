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解決南投垃圾問題 縣長許淑華：民調支持縣府規劃方案

中央社／ 南投7日電
南投縣長許淑華。聯合報系記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華。聯合報系記者江良誠／攝影

南投縣長許淑華今天參加南投工業會等單位舉辦的新春團拜聯誼，她指出，正積極規劃推動徹底解決南投垃圾的問題，有民調顯示，多數縣民支持縣府規劃方案，他們會積極推動。

南投縣工業會、南崗工業區廠商協進會及南崗產業園區服務中心，今天在南崗會堂舉辦「114年新春團拜聯誼」，出席的有許淑華、工業會理事長黃志明、南崗廠協會理事長粘清泉等人。

許淑華致詞時說，南投縣工業發展占比雖不算很高，但是非常團結，每次縣府推出很多政策或活動，包括舉辦中的南投燈會，都獲廠商慷慨解囊、共襄盛舉，未來只要企業界有任何需求，縣府一定持續協助。

許淑華指出，很多企業關心南投縣垃圾無處可去的問題，縣府正積極規劃徹底解決，也有民調顯示，約有70%的南投鄉親，非常支持縣府對垃圾處理的規劃方案，縣府會繼續努力推動，未來廠商在垃圾處理經費上成本會更便宜，也不用一直都往外縣市運送處理。

由於南投沒有焚化爐，垃圾問題嚴重，縣府規劃在南投名間鄉設置垃圾處理及再生能源中心，許淑華曾在縣府縣務會議指出，縣府在議會支持下規劃興建焚化爐，也會辦說明會，期盼民眾能理性平和參與、良性溝通，未來興建仍須經環評等各種程序，期間縣府會持續報告各階段進度。

許淑華說，縣府正規劃南崗產業園區擴大計畫，初步面積可增加約68公頃，縣府會繼續努力，期待所有廠商及業者，新的一年都能業績長紅。

聯誼 許淑華

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