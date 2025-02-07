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中捷綠線土地開發案首座商辦上梁 地上22層明年6月完工
台中捷運綠線共7處土地聯合開發案，除了已完成的文華高中案，正在興建中的四維國小站是首座商辦大樓，市府今天舉辦上梁典禮。四維國小站商辦大樓工程費17億餘元，包含地上22層、地下5層，共113戶，預計明年6月完工取得使照，半年內交屋。
台中市政府今天上午舉辦四維國小站商辦大樓上梁典禮，秘書長黃崇典表示，捷運綠線共有7處共構土地開發案，都在文心路軸線上，除了已完工的文華高中站是住宅、2023年11月首次公開標售，四維國小站是第二處聯合開發案，也是第一處商辦大樓，完工後將帶動周邊整體發展。
捷運工程局長蘇瑞文指出，四維國小站商辦大樓由冠德建設公司出資，2023年7月動工，工程經費17.12億元，規畫為地上22層、地下5層，共113戶，111戶是商辦，2戶是店舖；目前主結構已完成，預估明年6月就可以完工取得使照。
捷運局表示，捷運站共構聯合開發是現今國際級都市的重要發展指標，公私部門合作創造地主、機關與投資人三贏；除了綠線的7處共構聯合開發案，即將動工的藍線也已規畫13處聯合開發案，綜合規畫與基本設計去年通過中央審查，市府正在辦理藍線細部設計與都市計畫變更，今年將啟動藍線工程。
國民黨籍市議員陳成添認為，捷運站周邊共構的聯合開發商辦是很好的方向，既能便民，也吸引人口進駐、活絡商機，期許四維國小站成為典範，讓更多人加入。民進黨籍市議員曾朝榮也說，此案對整個北屯區的發展都有幫助，雖然時間上有些稍慢，仍是好的開始，樂觀其成。
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