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台中港遊客中心快變成蚊子館 大小三通暫停載貨不載客

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中遠之星過去每周一班行駛於台中至廈門航線，如今同樣只載貨不載客。本報資料照片
中遠之星過去每周一班行駛於台中至廈門航線，如今同樣只載貨不載客。本報資料照片

台中港自2020年2月暫停客運船舶，5年來載貨不載客，遊客中心從疫情以來幾乎成了蚊子館，不僅郵輪連續7年掛零，台中市議員楊典忠表示，疫後各行各業都在拼經濟，盧市長的「前店後廠自由港」政見猶言在耳，海線觀光發展至今都還沒「解封」，台中港區還是吸引不到觀光遊客，希望中央與市府盡速提出對策解方。

台中港是台灣四大國際商港之一，更是全台第二大港，過去大三通有中遠之星、海峽號及麗娜輪三條船經營5條航線，以2019年12月來說，每周往返22個航班，每周在客量約為1250人，2019年12月總載客量約5000人，然而因應Covid-19疫情，陸委會也自2020年2月陸續宣布兩岸大、小三通同步暫停客運船舶，兩岸海運目前僅剩貨運直航及小三通貨船未受影響。

面對空蕩蕩的遊客中心，台中港務分公司表示，隨著大陸官方今年初宣布「關於促進兩岸團隊遊的七條措施」，原本今年已嗅到春天的一點氣息，將於近期恢復福建、上海團客到台灣旅遊後，可望恢復過去海峽號的客運航線，但面對陸委會現階段仍不開放立場下，只能繼續原地等待中。

台中市議員楊典忠則指出，萬事俱全的台中港雖有三井outlet mall，支撐海線地區的榮景，春節期間仍是遊客滿滿，但伴隨著春節連假結束，過去非常兩岸非常重要的海峽號、中遠之星號如今都「只載貨不載客」沒有遊客的台中港埠，遊客中心都快被人當成蚊子館了。

楊典忠並說，台中港是台中市的國際商港，不若不是戶外停車場借給三井Outlet Mall使用，可能連停車場都乏人問津，如今看看高雄港區的蓬勃發展，希望市長盧秀燕不要忘記政見，海線亟待人口大發展，台中港區更等待一股東風吹來。

海峽號曾是兩岸海運航線的捷徑，往返台中與平潭。本報資料照片
海峽號曾是兩岸海運航線的捷徑，往返台中與平潭。本報資料照片
台中港自2020年2月暫停客運船舶，5年來載貨不載客，遊客中心從疫情以來幾乎成了蚊子館。記者黑中亮／攝影
台中港自2020年2月暫停客運船舶，5年來載貨不載客，遊客中心從疫情以來幾乎成了蚊子館。記者黑中亮／攝影

台中市 小三通 蚊子館

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