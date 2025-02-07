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芬園九角頭迎天公傳承百年 地方爭取列入無形文化資產

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化芬園九角頭迎天公活動，舊爐主圳墘角賴炳燦（左）交接天公印信予新任爐主為八寮角林明池。記者劉明岩／攝影
彰化芬園九角頭迎天公活動，舊爐主圳墘角賴炳燦（左）交接天公印信予新任爐主為八寮角林明池。記者劉明岩／攝影

慶祝「天公生」，彰化芬園九角頭迎天公已有百年傳統，今年輪到八寮角主辦，包含迎天公轄內遶境境活動、過爐等儀式，縣長王惠美等人今天上午到圳墘天公壇，共同迎天公繞境賜福，並希望一起努力，爭取九角頭迎天公列為無形文化資產

縣府指出，每年農曆正月初九是民間習俗的「天公生」，芬園鄉境內屬昔日「貓羅堡」的九角頭，每年天公生前往都會輪值辦理迎天公儀式，包含迎天公轄內繞境活動、過爐等。

今年九角頭迎天公活動，由圳墘角交接給八寮角，舊爐主圳墘角賴炳燦交接天公印信予新任爐主為八寮角林明池，彰化縣長王惠美、芬園鄉長林世明、芬園天公會長張慶源、總幹事黃俊郎及與會貴賓共同見證。

王惠美表示，芬園鄉九角頭迎天公不僅是一個宗教儀式，更是傳承百年傳統文化，希望大家在新的一年都能闔家平安，百業興旺，未來縣府也會持續來協助將芬園迎天公活動申請列為無形文化資產，相信在大家的共同努力下，這個百年文化不僅發揚光大，也能繼續傳承下去。

芬園天公會總幹事黃俊郎表示，芬園鄉百年迎天公活動，總共有九角頭，每年一個角頭輪流舉辦，像這次的八寮角是第81年才有機會輪到爐主，所以這百年保存下來的文化真的很不簡單，未來也希望能列為無形文化資產。

芬園鄉長林世明表示，芬園鄉迎天公宗教盛事，今年輪到八寮角主辦，大家都用心來準備，深深感受到大家對這片土地的熱愛與期待，讓這次的活動能夠順利舉辦。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，期待未來能有更多人參與這項活動，共同為芬園鄉的傳統文化的傳承貢獻一分力量。

彰化縣長王惠美（右5）等人，今天上午到圳墘天公壇，共同迎天公繞境賜福。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右5）等人，今天上午到圳墘天公壇，共同迎天公繞境賜福。記者劉明岩／攝影
彰化芬園九角頭迎天公活動，新爐主八寮角林明池迎天公爐。記者劉明岩／攝影
彰化芬園九角頭迎天公活動，新爐主八寮角林明池迎天公爐。記者劉明岩／攝影
彰化芬園九角頭迎天公活動，輪值爐主交接的印信。記者劉明岩／攝影
彰化芬園九角頭迎天公活動，輪值爐主交接的印信。記者劉明岩／攝影

文化資產 王惠美 角頭

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