不要再罵加嚴垃圾分類了 彰化縣今年春節比去年減量14%

彰化縣去年7月1日起，實施加嚴焚化廠垃圾檢查標準及試辦家居紡織品回收工作等，被民眾罵翻，清潔隊員因工作負荷重吃不消，但環保局統計今年春節前1個月與去年同期比較，減量達14.46%，顯見民眾已逐漸養成垃圾分類習慣。

彰化縣從去年7月1日起，風風火火實施垃圾減量、分類措施，包括加嚴焚化廠垃圾檢查標準、推動四大超商及六個產業園區垃圾隨袋徵收、試辦家居紡織品回收工作等多項政策，尤其是加嚴執行垃圾分類，造成清潔隊員與民磨擦不斷，很多鄉鎮市公所清潔隊的清潔車運到焚化廠，卻因未符合分類規定遭到退運，增加清潔隊員的工作量，甚至遭到民代質疑是在擾民。

不過，彰化縣這項加嚴垃圾分類措施，先獲得環境部長彭啟明的稱讚，認為彰化縣大幅度減少垃圾量，非常有成效，堪稱全國第一，並直誇彰化縣長王惠美是個「女漢子」。

環保局並以今年農曆春節垃圾清運做比較，環保局指出，民眾依傳統習俗大掃除，垃圾量雖較平時微幅增加13.41%，但農曆年節前1個月垃圾量2萬2079公噸，較去年同期2萬5811公噸，減量3732公噸，減量14.46%，顯現民眾已漸養成垃圾分類及源頭減量的習慣。

尤其春節期間，民眾除舊布新，各公所面臨巨大家具及彈簧床墊拆解問題，彰化環保局表示，透過焚化廠內的巨大破碎機及移動式巨大破碎機，協助各公所破碎巨大家具及床墊，農曆年節前共協助各公所處理巨大家具569公噸及548張彈簧床墊。