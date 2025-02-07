網路暴紅！台中燈會女媧「踅」出來 還有「追愛專區」

中台灣元宵燈會明起在台中中央公園盛大登場，市府昨試燈，除了主燈女媧「踅」出來，還有9大主題燈區璀璨燈海。其中，民政局「樂in LOVE」燈區被稱為「追愛專區」，有月老主燈，還有「心動來電」助單身迅速脫單。

觀旅局長陳美秀說，中台灣元宵燈會是全台最大的單一場域燈會，占地15公頃、水陸空串聯的科技布景，主燈「女媧」高12米、長20米，主燈秀每半小時一場，昨「踅」出來抬手賜福眾生，圍觀群眾直呼「真好看！」

陳美秀指出，今年9大主題燈區，先看到是敦化路二段兩側民政局「樂in Love」燈區，走進中央公園領受「女媧」的祝福，接著順遊「群蛇共舞」燈區、「蛇麼玩意」燈區、「舌尖上的趣味」燈區，以及「城市綠洲」燈區。不容錯過農業局「海洋奇幻冒險」燈區，教育局「蛇畫故事」燈區，建設局「時空狂想曲」燈區。

民政局長吳世瑋說，民政局與網友票選「全台最靈驗月老廟」台中樂成宮合作，「樂in LOVE」燈區主燈為「月下有緣」樂成宮Q版月老配合月老身後綻放的2座桃花樹，每小時2次60秒心跳主燈秀。

吳世瑋說明，燈會期間，主燈旁有「樂牽紅線」，民眾可合掌擲筊，祈求月老促成好姻緣，抽出姻緣籤詩；「心動瞬間」情侶比愛心，留下難忘回憶；單身男女對著屏幕手比愛心拍照，將可獲取QR Code參與「心動來電」配對活動，尋覓好姻緣。敦化路二側還有29行政區浪漫燈組，大肚區公所的追分車站燈區，新社區公所的櫻花樹下，滿滿的追愛、浪漫粉圍。