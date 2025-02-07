台中將推台中幣 搭大眾運輸、做回收換優惠

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聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市舉辦首屆台中智慧論壇，邀請國內外專家學者與會，探討數位、淨零與資安三軸轉型。記者陳敬丰／攝影
台中市舉辦首屆台中智慧論壇，邀請國內外專家學者與會，探討數位、淨零與資安三軸轉型。記者陳敬丰／攝影

台中市政府今天舉辦首屆智慧台中數位發展論壇，邀請國內外專家學者探討數位發展趨勢。數位發展局表示，首要目標是結合數位轉型與永續發展，將在數位平台「台中通」推出「台中幣」，民眾搭乘大眾運輸、回收塑膠甚至減肥，都可以獲得台中幣，到特約商店消費。

數發局今天上午在市政大樓舉辦Smart Taichung智慧台中數位發展論壇，講者包含新加坡國立大學常務副校長陳祖翰、鴻海集團資安長李維斌、國立台灣大學資工系教授陳縕儂等人，以及產官學各界參與者，全場近600人。

副市長鄭照新說，台中是全國第二大城市，人口超過286萬人，人口增長率六都第一，平均年齡46歲，非常年輕、有潛力與活力；過去台中以精密工業聞名，近年產業潛移默化轉變，數位、IT與AI產業勃發，台積電、矽品等大廠在台中擴廠，市府也和NVIDIA輝達公司有密切交流。

鄭照新表示，過去談起數位發展，常說到數位與綠能的「雙軸轉型」，不過現在國際趨勢是數位、綠能與資訊安全的「三軸轉型」，盼藉由這次論壇與產學界交流討論。陳祖翰點出，AI是一種科技，任何一種科技都會有預想之外的後果，往前走的同時也要時刻提醒，尋求平衡的發展。

數發局長林谷隆指出，數發局的前身數位治理局2022年成立，第一件任務就是搭建數位平台「台中通」；這幾年台中通搭配台中購物節，連續3年業績超過300億元，在全台各縣市購物節高居第一；此外最近正夯的流感疫苗，2年前就可透過台中通預約，今年更是導入小兒常規疫苗，為父母節省時間。

林谷隆說，市府推動永續淨零自治條例，透過台中通搭建低碳平台，未來將推出「台中幣」，民眾落實各項節能減碳作為，包含搭乘公共運輸、響應市府線上申辦、回收塑膠或使用載具等等，甚至減肥都能獲得台中幣，到1000多家特約商店消費，政府、企業與個人三方獲利，實現數位轉型與永續淨零。

數位發展局長林谷隆（前排左三）表示，未來將在台中通推出台中幣，民眾回收、搭乘公共運輸可以兌換台中幣，到1000多家特約商店消費。記者陳敬丰／攝影
數位發展局長林谷隆（前排左三）表示，未來將在台中通推出台中幣，民眾回收、搭乘公共運輸可以兌換台中幣，到1000多家特約商店消費。記者陳敬丰／攝影
台中市副市長鄭照新表示，台中是年輕、有活力的城市，近年產業轉型，數位與IT產業發展，如台積電、矽品等大廠擴廠，市府也與NVIDIA密切聯繫。圖／市府提供
台中市副市長鄭照新表示，台中是年輕、有活力的城市，近年產業轉型，數位與IT產業發展，如台積電、矽品等大廠擴廠，市府也與NVIDIA密切聯繫。圖／市府提供

永續 流感疫苗 鄭照新

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