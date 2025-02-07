八仙山櫻花綻放 畫眉山雀林間穿梭邀客共賞
八仙山國家森林遊樂區迎來盛開的山櫻花，民眾在櫻花林中駐足，冠羽畫眉、白耳畫眉、赤腹山雀與紅嘴黑鵯等山鳥在樹林間流連穿梭，感受鳥鳴花香森林之旅。
林業保育署台中分署今天發布新聞稿，位於台中市谷關地區的八仙山國家森林遊樂區，為中部地區的賞櫻秘境，受到先前寒流的影響，天氣暖和後，園區內的山櫻花盛大綻放。
漫步園區，隨處可見到夢幻的粉紅花朵。從收費站進入，沿著八仙山林道兩旁的櫻花盛開迎賓，遊客中心及親水區周邊、小櫻花林等多處景點的櫻花，也紛紛綻放。
林業保育署台中分署推薦小櫻花林，襯著歷史場景的運材火車及鐵軌，另有一番風情，民眾可在櫻花樹下駐足，盡情深呼吸，還可發現冠羽畫眉、白耳畫眉、赤腹山雀與紅嘴黑鵯等山鳥成群結隊在樹林間流連穿梭，聆聽鳥鳴、感受恬靜森林之旅。
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