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伊達邵改建停車場 紓解連假停車壓力

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
日月潭伊達邵新建立體停車場試營運。圖／日管處提供
日月潭伊達邵新建立體停車場試營運。圖／日管處提供

日月潭國家風景區管理處斥資1億8000多萬元，在伊達邵興建中正立體停車場，趕在1月27日試營運，可停放14輛遊覽車、148輛小客車，有效紓解春節期間伊達邵周邊停車壓力，立體停車場未來將委外經營，停車不再一位難求。

伊達邵和水社是日月潭兩大景點，腹地有限，停車空間不足，停車不易，連假期間更顯嚴重。遊客常任意將車輛停放路肩，連山區小路也停滿了，導致雙向會車困難，警方只能加強取締違規車輛。

日月潭風景區管理處表示，伊達邵商圈發展迅速，原有中正路停車場空間不足，為增加伊達邵停車容量，前年8月，斥資1.8億多元將原有平面停車場，改建為2層樓高立體停車場，但受前年風災影響，工程進度延誤。但廠商趕在春節連假前取得使照，日管處也完成驗收，提前在1月27日開放試營運，紓解春節期間伊達邵周邊停車壓力。

日管處說，新場有162個停車格，可放14輛遊覽車、148輛小客車，試營運收費遊覽車每小時80元，小客車每小時40元。伊達邵連假常車多擁擠，若停車位客滿，就會提前在日月潭纜車站分流，引導遊客將車停放在纜車站，或對面的水社大山停車場，再步行至風景區。

日管處提醒，連假人車多，風景區停車容量有限，遊客可多利用台灣好行等大眾運輸系統或接駁車，不用找停車位更能好好欣賞風景。

停車場 日月潭 連假

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