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200公尺寫18個「慢」字車道 警：不違反規定
彰化縣伸港鄉中華路在春節前重鋪路面，200公尺內密集畫設18個「慢」字，縣議員賴清美認為很誇張。伸港鄉公所表示，此路段路口多，才會畫設這麼多「慢」字，提醒用路人注意。縣府工務處表示，標線標誌設置規則未規定「慢」字間距，有需求都可畫設。
縣議員賴清美近日發現，鄉公所在服務處附近的中華路重鋪路面，但「慢」字似有增加，她細數短短200公尺有18個慢字。
賴清美表示，該路段路寬不到6公尺，汽機車共用，也無學校，用路人通行都選擇中山東路，車流不多，為數不少的「慢」字有無必要，也怕民眾誤會是特權。
有民眾認為，未曾看過有如此密集的「慢」字，有浪費資源之虞，也有人說會成景點。
多數駕駛人則認為，標誌是為提醒，用意良善，但機車需防雨天滑倒。
伸港鄉公所解釋，鄉公所是在春節前，辦理中華路（中興路至中山東路）路面重鋪工程，施工單在路口寫上的18個「慢」字，其實調施工前的街景圖，即為該數，沒有新增。
彰化縣政府工務處代理處長林孟弘說，設置規則沒規定「慢」字的間距，只要在路口或巷道，基於需求，均可畫設「慢」字，提醒駕駛人注意。
縣警察交通隊指出，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第54條，慢行標誌「警49」，用以促使車輛駕駛人減速慢行，設於道路發生特殊情況，影響行車安全路段將近之處。在路口畫設「慢」字不違反規定。
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