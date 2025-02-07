中市運動中心 擬延長女性月票天數

台中市設有6座國民運動中心，規畫興建4座，有民代發現，營運中的運動中心皆無女性月票優惠，認為市府忽略女性權益，建議比照他縣市延長月票。運動局回應，目前朝馬等3處運動中心的月票無分性別，有40天優惠票，不排除研議延長月票或給予折扣。桃園市的運動中心也沒有女性月票優惠，但有不定期的青少女、銀髮族的運動課程，部分免費。

台中市目前有朝馬、北區與南屯3座國民運動中心，長春、大里與潭子3座國民暨兒童運動中心，以及興建中或完工待啟用的豐原、清水、太平與北屯4座國民暨兒童運動中心；根據2023年資料，6座運動中心的年使用者超過340萬人次，女性使用者約占40%。

台中市運動局表示，目前朝馬、潭子與南屯3處運動中心的月票都是40天的優惠票，且不限身分、性別，照顧所有使用者；其他3間運動中心與將陸續啟用的4間則會視委外廠商、民眾實際使用狀況調整。

中市運動局指出，市府長期推動運動平權，各運動中心推出專屬課程、母親節優惠等，不只針對女性，包含北區、長春運動中心折扣擴大到東、中、西區市民等等，盼透過多元、多面向方式，鼓勵市民運動，不排除研議月票延長或折扣，顧及女性需求。

民進黨籍市議員江肇國指出，新北市新莊運動中心、台南市永華國民運動中心等場館，考量到女性生理期的影響，推出月票優惠，從30天延長到36天，台中同屬六都，卻無類似優惠。

桃園市體育局未針對女性提供運動中心月票優惠，但各中心不定期開設青少女、銀髮族等免費、多樣化課程，女性可依據需求選擇，每年配合10月11日國際女孩日，推出25歲以下女孩免費使用游泳池、健身房等福利。

桃園市體育局去年也首次結合婦幼局資源，每周五在臉書直播瑜伽課程，帶領孕婦進行伸展與肌力訓練，舒緩腰酸背痛、改善抽筋水腫等不適，今年針對孕產不同階段，推出實體、線上課程，還有臨時托育服務，讓孕婦安心運動。