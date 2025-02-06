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中台灣元宵燈會全區試燈 中市：可望吸引400萬人潮

中央社／ 台中6日電

2025中台灣元宵燈會今晚全區試燈，引發網友討論的「女媧」主燈，在萬丈光芒中璀璨現身與舞者相互輝映；觀旅局長陳美秀表示，預計這次可望吸引400萬人潮，創造90億產值。

中台灣元宵燈會將於8日起登場，被網友形容是「醜出新高度」的女媧主燈，今晚在水湳中央公園展開試燈，陳美秀在會中說明，不僅是全台首座擬人化移動式展演主燈，更結合燈光、音效、表演藝術與AR擴增實境，營造出奇幻感與震撼感十足的沉浸式環境劇場。

當高達12米、長達20米的「女媧」在夜空中發出微光緩慢前移，轉身環顧大地、抬手賜福眾生，寓意在2025一起「蛇現幸福」，還有舞者隨著主燈秀翩翩起舞，許多觀眾都忍不住說「一點都不醜啊」。

陳美秀指出，今年燈會歷經市府跨局處、逾半年精心籌辦，由觀旅局、建設局、農業局、教育局及民政局5個機關合作打造9大亮點主題燈區，每一區都有獨特創意及趣味，好逛、好拍又好玩；預計這次可望吸引400萬人潮，創造新台幣90億元產值。

由市府民政局打造「樂in LOVE」燈區，集結29行政區浪漫燈組，並與網友票選全台最靈驗的月老廟「台中樂成宮」攜手合作，打造「月下有緣」5公尺高月老主燈，串聯「樂牽紅線」與「心動瞬間」科技互動燈組與民眾同樂，祝情侶幸福長久、單身者快速脫單。

民政局長吳世瑋表示，月老主燈旁還有「樂牽紅線」與「心動瞬間」科技互動燈組與民眾同樂，除了可以幫忙單身者進行配對，還可在樂成宮廟宇外型「樂牽紅線」燈組前合掌擲筊，誠心祈求月老促成好姻緣，抽出姻緣籤詩。

月老 燈會

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