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彰化市萬興宮元宵晚會 邀大卡司藝人表演還可摸大獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市田中里萬興宮籌辦元宵聯歡晚會，目前廟裡已張燈結綵迎客，今年除邀請多位大卡司藝人表演外，還有乞龜、夜市市集及摸彩助興。圖／林益州提供
彰化市田中里萬興宮籌辦元宵聯歡晚會，目前廟裡已張燈結綵迎客，今年除邀請多位大卡司藝人表演外，還有乞龜、夜市市集及摸彩助興。圖／林益州提供

有20多年歷史的彰化市田中里萬興宮元宵聯歡晚會，今年比往年盛大，除邀來「金曲天后」孫盛希、「情歌天王」袁小迪、「情歌天后」甲子慧等多位藝人演出外，還有乞龜、夜市市集及摸彩助興，有吃有玩，讓大家歡樂過元宵。

萬興宮管理委員會主委林益州說，萬興宮廟齡300多年，主祀朱、李、池三府王爺，是當地信仰中心，香火鼎盛。約20年來，廟方在每年元宵節都會請藝人前來表演，與鄉親一起慶元宵，也很多旅外遊子回鄉或外地遊客專程前來參與。

本月12日晚間6點半到10點半舉行的元宵節聯歡晚會，廟方邀請藝人同樂，卡司堅強，包括「金曲天后」孫盛希、「情歌天王」袁小迪、「情歌天后」甲子慧、「本土一哥」蔡佳麟、「必巡」主唱曾瑋中、「百萬美聲」麗小花、「百萬童星」方順吉等人，將帶來精采演出。

廟方並在活動現場，準備平安餐，現場還有夜市市集、擲平安龜，活動現場發放摸彩券，供大家摸彩助興，獎品有電視、冰箱、洗衣機及iPhone16等大獎。

林益州歡迎各地鄉親一起來萬興宮歡度元宵，吃美食、看表演，抽大獎。

有20多年歷史的彰化市田中里萬興宮元宵聯歡晚會，今年除邀來金曲天后」孫盛希、「情歌天王」袁小迪等多位藝人演出外，還有乞龜、夜市市集及摸彩助興。圖／林益州提供
有20多年歷史的彰化市田中里萬興宮元宵聯歡晚會，今年除邀來金曲天后」孫盛希、「情歌天王」袁小迪等多位藝人演出外，還有乞龜、夜市市集及摸彩助興。圖／林益州提供
彰化市田中里萬興宮籌辦元宵聯歡晚會，目前廟裡已張燈結綵迎客，今年除邀請多位大卡司藝人表演外，還有乞龜、夜市市集及摸彩助興。圖／林益州提供
彰化市田中里萬興宮籌辦元宵聯歡晚會，目前廟裡已張燈結綵迎客，今年除邀請多位大卡司藝人表演外，還有乞龜、夜市市集及摸彩助興。圖／林益州提供

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