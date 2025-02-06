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天公生到元宵節共7天 彰化縣各界舉辦法會祈福

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣各界與中華玄門總會從今天（6日）起至2月12日，在鹿港文小五用地共同舉辦「彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會」，縣長王惠美（右3）為縣民祈福 。圖／縣府提供
彰化縣各界與中華玄門總會從今天（6日）起至2月12日，在鹿港文小五用地共同舉辦「彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會」，縣長王惠美（右3）為縣民祈福 。圖／縣府提供

今天是農曆大年初九，是民間習俗「天公生」，為利縣政順暢並安定民心，彰化縣各界與中華玄門總會從今天（6日）起至2月12日，在鹿港文小五用地共同舉辦「彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會」，祈願眾神護佑國泰民安、風調雨順、兩岸平安無戰事。

此次法會重要宗教儀式包含2月6日上午9時法壇敬拜、開斗火、恭迎聖駕，2月9日上午10時舉行儒宗三獻祝壽大典，2月12日中午吉時普施科儀、法會圓滿恭送聖駕迴天。

彰化縣長王惠美今天在法會首日，率縣府局處主管，與法會大總理羅玉晴、玄門總會總會長吳宏烈、玄門聖事聯盟總會總會長葉秋吉、芳苑無極混元文樞院代表及鹿港鎮長許志宏等恭迎聖駕。

王惠美表示，從今天天公生到農曆正月十五日（元宵節），一連7天辦理天官賜福陰陽兩利大法會，這已是連續第4年舉辦，法會期間將超度因疫情等因素不幸離世的鄉親，且共同為縣民祈福，讓陰陽兩利，祈願所有鄉親無論在家或出外工作都平安順心如意。

與會的立委謝衣鳯表示，在天公生的吉時舉辦大法會，祈願大家在新的一年獲得平安喜樂，祝福大家新的一年，都平安健康，賺大錢。

縣府民政處表示，民眾如果要去法會參拜祈福，相關活動內容詳情，可洽詢洽中華玄門總會（04）25389577。

彰化縣各界與中華玄門總會從今天（6日）起至2月12日，在鹿港文小五用地共同舉辦「彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會」，縣長王惠美帶領恭迎聖駕。圖／縣府提供
彰化縣各界與中華玄門總會從今天（6日）起至2月12日，在鹿港文小五用地共同舉辦「彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會」，縣長王惠美帶領恭迎聖駕。圖／縣府提供
彰化縣各界與中華玄門總會從今天（6日）起至2月12日，在鹿港文小五用地共同舉辦「彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會」，縣長王惠美祈求眾神護佑國泰民安、風調雨順、兩岸平安無戰事。圖／縣府提供
彰化縣各界與中華玄門總會從今天（6日）起至2月12日，在鹿港文小五用地共同舉辦「彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會」，縣長王惠美祈求眾神護佑國泰民安、風調雨順、兩岸平安無戰事。圖／縣府提供
彰化縣各界與中華玄門總會從今天（6日）起至2月12日，在鹿港文小五用地共同舉辦「彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會」，祈求眾神護佑國泰民安、風調雨順、兩岸平安無戰事。圖／縣府提供
彰化縣各界與中華玄門總會從今天（6日）起至2月12日，在鹿港文小五用地共同舉辦「彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會」，祈求眾神護佑國泰民安、風調雨順、兩岸平安無戰事。圖／縣府提供

法會 鹿港

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