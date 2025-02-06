影／醜出新高度？台中「醜美」女媧主燈搶先看

中台灣元宵燈會8日登場，主燈「女媧」未演先轟動，被網友稱「醜出新高度」、台中市長盧秀燕稱「醜美」，吸引全國民眾朝聖暴紅，今晚暖場，吸引民眾搶先看女媧「踅」出來。

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，2月8日至23日將在台中市西屯區的中央公園登場，今年主燈「女媧」人面蛇身，高12公尺、蛇身長20公尺，可「踅」出來、往前移動30公尺，主燈秀每半小時一場。

主燈「女媧」未演先轟動，還未上場，已有路人被「驚嚇」，拍下「路人視角」照片PO上網，紛紛表示「看了背脊發涼」、「史上最驚悚燈會」等，也有稱「女媧本人沒那麼醜耶」、「明明就醜美醜美」，引起熱議，也觸動全台各地民眾好奇神經，紛紛朝聖。

盧秀燕日前在市政會議說，中台灣元宵燈會是最大燈區，不但有主燈「女媧」，全國唯一「踅」出來的主燈秀，還有九大燈區，集「最特別、最有創意、最有趣味性」三最，處處有驚喜，建議全國民眾穿上布鞋，拆成二天逛燈會，「自己來體會」。