政院中辦業務費遭砍 盧秀燕酸：預算高不會做事「有點麻煩」

行政院中部辦公室業務費遭立法院刪除99%，執行長莊競程、副執行長吳音寧喊「付不出電費」、「無法製作護照」。台中市長盧秀燕今被問及此事表示，今年預算扣掉刪除與凍結的部分，仍創歷史新高，有這麼多的預算還不會做事，「那就有點麻煩了」。

盧秀燕今天赴立院宣傳東勢新丁粄節，被問及行政院中辦業務費遭砍會不會影響市民權益，她說過去在立院擔任財政委員會主席多年，非常了解預算問題；這次預算扣掉刪除與凍結的部分，仍高達2.9兆元，是歷史新高，前總統蔡英文任內大概都是2兆出頭。預算比以前高，國家應該做更多事，這麼多預算還不會做事，就有點麻煩。

媒體也詢問，國民黨主席朱立倫談到「非核家園」應改為「非碳家園」，盧秀燕對民生法案的期許。盧回應，台中火力發電廠是全國最大電廠，燒煤會妨害人民健康、製造空汙，應逐步汰除，希望國家有正確的能源政策，不但要有足夠、便宜、安全的電力，還要改善空汙問題。

談到最近因為女媧造型主燈獨特引起討論的台中燈會，盧秀燕表示，會邀請立法院長韓國瑜和台北市長蔣萬安到台中參觀，目前正在接洽，過去也會互訪；若蔣萬安參加台中燈會，她也會回訪台北燈會，互相捧場，把市場做大。

國民黨台中議會黨團書記長李中認為，台中預算雖有增加，也有被刪減，儘管被刪去部分，市府仍然能推動市政，不會隨便喊「沒辦法做事」；盧秀燕難得針對總預算案表態，說的也是實情，預算刪減可能影響部分計畫，但絕不至於像民進黨說的「什麼都不能做」。

民進黨籍市議員周永鴻則對盧秀燕的「麻煩說」相當不滿，發文稱盧2025年台中市總預算為2905億元，前市長林佳龍2018年總預算才1924億元，預算增加將近1000億元，交通事故、詐騙事件、非法博弈仍層出不窮，校園霸凌與性侵事件頻傳，若比照相同邏輯，不會做事的應該是盧自己。