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運動中心月票無女性優惠 中市：平權下優惠不分性別

中央社／ 台中6日電

各縣市女性運動權益大不同，考量女性生理期，新北、台南部分運動中心的女性可享月票使用36天優惠，中市運動中心月票目前未區分性別；中市府表示，運動平權，採不分性別優惠。

民進黨台中市議員江肇國今天透過文字稿表示，新北市新莊運動中心、台南市永華國民運動中心，考量女性生理期影響，將運動中心月票使用天數從30天延長至36天，確保女性運動權益不受影響。

他提到，台中市的運動中心月票價格與使用方式卻未區分性別，也未針對女性特殊需求提供彈性規範，市府應展現積極態度，比照其他縣市作法，檢討現行運動中心收費制度，讓女性在生理期也能合理安排運動計畫，不會因為硬性規定而權益受損。

台中市政府運動局透過文字稿表示，台中市各國民及兒童運動中心與市府合作推廣運動平權概念，運動中心月卡採不分性別優惠措施，包括朝馬、潭子、南屯國運中心的游泳池，以及朝馬及南屯國運中心的健身房均推出月票40天優惠，鼓勵全民共同參與。

推出女性專屬課程、母親節、38婦女節優惠，以提高女性運動參與率，場館設施進行優化，包括哺集乳室優化、設置親子停車格等，未來將持續推廣運動平權，優化運動環境，讓運動更友善、更便利。

台中市 性別 運動

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