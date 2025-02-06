彰化伸港鄉中華路 200公尺劃設18個「慢」字

彰化縣伸港鄉中華路約200公尺長路段，劃設18個「慢」字，有民眾認為「慢」字太密集；伸港鄉公所指出，原路段有14個慢字，重鋪後再增字，主要是提醒用路人慢慢行駛。

有民眾發現，彰化伸港鄉中華路重鋪柏油後路段，有一段約200公尺長馬路，劃設18個「慢」字，民主進步黨彰化縣議員賴清美今天接受媒體聯訪時指出，工程單位雖可能是想要提醒開車、騎車時放慢速度行駛，不過除劃設慢字外，還在路口劃設標線，真的太密集。

伸港鄉公所人員則說明，中華路原本就已劃設14個「慢」字，後來因重鋪柏油，重新劃設標線，公所考量道路只有6公尺寬，加上巷弄多，汽機車行經巷口時視線容易被遮蔽，為提醒用路人注意，在巷口劃設T字標線，馬路劃設「慢」字，讓人車減速慢行。

鄉公所指出，公所只是恢復舊有路面，希望用路人開車、騎車行經該路段時，記得減速慢行。