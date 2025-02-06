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南投竹夢森活節 共享美食DIY茶席

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

南投竹夢森活節將於2月15日起到2月23日連續兩個假日在鹿谷鄉小半天石馬公園及古戰場竹林展開，活動以當地的竹美食、竹文化與竹生活為基底，揉合創意推出四天主題活動，體驗竹的百變。

南投縣副縣長王瑞德表示，竹子是南投重要物產，竹業文化歷史悠久，現代的竹文化發展也與時俱進，傳統產業透過轉型後成為兼具觀光休閒、生態保育、地方產業、教育傳承的南投特色文化。此次「2025南投竹夢森活節」共有4天活動，包含音樂演出、青農市集與竹文化體驗，更能在竹林間看見竹藝大師創作的竹工藝作品，想體驗在竹林中野餐、品茶的遊客要把握機會，趕快上網報名。

農業處表示，千人竹筒飯DIY 活動於2/15、2/16在石馬公園舉辦，參加者不僅可以自製竹筒飯，享用完畢還能於現場彩繪筆筒，延續永續教育意義，2/22、2/23接棒登場的則是千人竹筍包DIY。活動期間也特別規劃集章活動，凡達到指定集章的數量即可兌換竹美食、或是竹藝DIY體驗；現場也有「竹夢工場」，限量開放遊客體驗竹藝製作。

此次活動也與國際知名的3位台灣竹藝大師-范承宗、游文富、林靖格合作，結合竹林地景打造南投專屬的竹工藝，他們將在竹林中各自創作一件專屬的竹藝術裝置，為現場增添藝術氛圍，遊客可能漫步於竹林間，近距離欣賞大師級藝術作品，體驗竹林與藝術交融的獨特魅力。

聚傳媒

DIY 南投縣 馬公

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