南台中家扶3月辦好好市集 募集物資義賣助扶幼

南台中家扶中心將於3月上旬舉辦「好好市集」，今天起受理義賣物資捐贈，歡迎民眾提供家中全新或9成新閒置物品供義賣或轉贈家庭使用，義賣所得將做為推動扶幼工作之用。

南台中家扶中心將於3月8日、9日舉辦「好好市集」，需要有充沛物資供應，即日起募集閒置的「全新」與「9成新」的物資，以廚具、家電、兒少學習用具，如兒童繪本、益智玩具、腳踏車、鍋碗、電熱水壺、吹風機等，作為義賣與轉贈家庭使用，義賣所得做為推動扶幼工作之用。

家扶多年前成立的「幸福小舖」，主要以培養扶助家長就業職能為目標，讓家長有機會重回職場。除了受理民眾捐贈生活百貨，讓物盡其用、資源永續之外，嘗試加入扶助家長的功能角色，協助無法順利投入就業市場的家庭，期能在「好好市集」中先練習人際互動、問題解決、團隊合作等能力，增加之後找到好工作的機會。

南台中家扶中心表示，今年「幸福小舖」增加試辦家長培力團體，招募有就業需求的家長，安排各式課程培養攝影技巧、倉管物流、行銷溝通、團隊合作及自我照顧能力，現有6名家長參加，預計2月將完成培訓，學員可以透過市集籌備、物資銷售，過程中累積自信與經驗，幫助學員跨出就業第一步。

南台中家扶中心扶幼主委謝瑾瑜表示，家長是整個家庭的支柱，家長的狀態最為關鍵，影響到一家的經濟來源是否穩健，以及孩子的學習與發展。樂見幸福小舖的好好市集與家長培力團體結合，效益加乘之下，不僅善盡地球公民責任，也讓扶助家長培養就業職能，有機會重返職場。