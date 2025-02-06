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線西塑膠工廠大火殘煙遇擴散差 中部空品拉警報

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今天成天灰濛濛，並籠罩著燒塑膠臭味，環保局指出，中部地區今天因擴散條件差，加上日前線西鄉塑膠工廠大火，還在冒殘煙，造成空品惡化。 記者劉明岩／攝影
彰化縣今天成天灰濛濛，並籠罩著燒塑膠臭味，環保局指出，中部地區今天因擴散條件差，加上日前線西鄉塑膠工廠大火，還在冒殘煙，造成空品惡化。 記者劉明岩／攝影

彰化縣今天成天灰濛濛，並籠罩著燒塑膠臭味，民眾紛紛向環保局反映。環保局指出，中部地區今天因擴散條件差，汙染物易累積，為「橘色提醒」至「紅色警示」等級，至於濃濃塑膠味應是日前線西鄉塑膠工廠大火，還在冒殘煙，造成空品惡化，預估明天才會好轉。

環保局指出，今天天氣型態為高壓出海，環境風場為偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件差，汙染物易累積。到今天下午3時，依環保署空氣監測，台中市大里區的空氣品質指標（AQI）是151，達「紅色警示」，彰化縣的員林市143、彰化市128、二林鎮121均達「橘色提醒」。

因應空品不良，環保局已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理，並加強露天燃燒、車輛怠速等稽查，同時透過中臺灣區域治理平台，要求臺中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，減緩中部空氣品質惡化。

環保局也接獲許多民眾反映，指縣內這幾天都瀰漫著燒塑膠臭味，懷疑有不法業者露天燃燒塑膠，擔心戴奧辛危害人體健康，要求環保局加強稽查。

環保局指出，縣民聞到的燒塑膠臭味，研判與本月三日上午發生的線西鄉塑膠工廠大火有關，環保局今天上午派員前往了解，發現火雖然已熄滅，卻仍在悶燒，伴風向改變吹向縣內大部分鄉鎮。

環保局表示，預計明天空品會好轉，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，並隨時留意環境部空氣品質監測網(https://airtw.moenv.gov.tw/)或環境即時通APP空氣品質資訊。

彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠本月3日上午大火，雖然火已熄滅，卻仍在悶燒，殘煙吹向其他鄉鎮市，許多民眾到今天仍反映聞到燒塑膠臭味 。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠本月3日上午大火，雖然火已熄滅，卻仍在悶燒，殘煙吹向其他鄉鎮市，許多民眾到今天仍反映聞到燒塑膠臭味 。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣今天成天灰濛濛，並籠罩著燒塑膠臭味，環保局指出，中部地區今天因擴散條件差，加上日前線西鄉塑膠工廠大火，還在冒殘煙，造成空品惡化。 記者劉明岩／攝影
彰化縣今天成天灰濛濛，並籠罩著燒塑膠臭味，環保局指出，中部地區今天因擴散條件差，加上日前線西鄉塑膠工廠大火，還在冒殘煙，造成空品惡化。 記者劉明岩／攝影

環保局 空氣品質

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