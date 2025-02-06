中市流感疫苗搶打潮 帶動新冠疫苗打氣倍增

藝人大S因流感併發肺炎過世，引爆搶打疫苗潮，帶動COVID-19新冠及肺炎鏈球菌疫苗打氣，依中市府統計數據，2月3日到5日新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種人次，是過年前的2倍。

大S因流感在日本驟逝，引發民眾關注，各地湧現施打公費流感疫苗人潮。台中市衛生局統計，今天上午8時，公費流感疫苗結存量只有6300多劑，即將用罄。

民眾搶打流感疫苗，間接也帶動新冠及肺炎鏈球菌疫苗打氣，依據衛生局統計，2月3日至5日，台中市接種肺炎鏈球菌疫苗有1400多人，接種新冠肺炎疫苗有4000多人，相較過年前，肺炎鏈球菌疫苗1天約施打300劑、新冠疫苗1天僅有760人接種，人數倍增。

公費流感疫苗即將用罄，行政院今天同意衛福部再增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、幼兒等11類高風險族群疫苗接種；在新一波公費流感疫苗抵達前，民眾應預防避免感染流感。

台中市衛生局建議，因應近期國內外流感疫情升溫，除儘速完成接種流感疫苗外，民眾應落實手部衛生、呼吸道咳嗽禮節、自主戴口罩、生病在家休息等衛生習慣；流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等，如出現症狀應儘速就醫並配合醫師指示治療。

若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫，以及時獲得治療。