日月潭伊達邵立體停車場試營運 紓解連假停車壓力

日月潭國家風景區管理處斥資1億8000多萬元，在伊達邵興建中正立體停車場，趕在1月27日試營運，可停放14輛遊覽車、148輛小客車，有效紓解春節期間伊達邵周邊停車壓力，立體停車場未來將委外經營，讓伊達邵停車不再一位難求。

伊達邵和水社是日月潭兩大景點，但腹地有限，停車空間不足，停車一位難求，尤其是連假期間，人潮爆滿。常有遊客任意將車輛停放路肩，就連山區小路也停滿了車輛，導致雙向會車都成了問題，警方只能加強取締違規車輛。

遊客抱怨，伊達邵周邊停車空間不足，連續假期連九族文化村纜車站停車場，3百多個停車位也全部爆滿，遊客只好把車子停到山區小路，再沿著公路慢慢走向伊達邵，違規停車也相當無奈。

日月潭風景區管理處表示，伊達邵商圈發展迅速，原有中正路停車場空間不足，為了增加伊達邵停車容量，前年8月，斥資1.8億多元將原有平面停車場改建為2層樓高立體停車場，但受前年風災影響，工程進度延誤。但廠商趕在春節連假前取得使照，日管處也完成驗收，提前在1月27日開放試營運，紓解春節期間伊達邵周邊停車壓力。

日管處說，新建立體停車場共有提供162個停車格，可停放14輛遊覽車、148輛小客車，試營運收費遊覽車每小時80元，小客車每小時40元。伊達邵連假常車多擁擠，若停車位客滿，就會提前在日月潭纜車站進行分流，引導遊客將車停放在纜車站，或對面的水社大山停車場，再步行至風景區。