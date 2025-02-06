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新年剛過南投這2大老字號餐廳將熄燈...原因曝光 地方惋惜

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯在地經營17年的吃到飽餐廳「石頭日式炭火燒肉」將於2月11日熄燈，地方錯愕不捨。記者賴香珊／攝影
南投草屯在地經營17年的吃到飽餐廳「石頭日式炭火燒肉」將於2月11日熄燈，地方錯愕不捨。記者賴香珊／攝影

南投草屯近兩年不少指標性餐飲、百貨進駐，尤其外環道中正路逐漸形成新的商業聚集地，居民期待。不料，農曆新年才剛過，卻傳出當地2大老字號餐廳「石頭燒肉火鍋」將熄燈、「屯鱻鍋」遷址員林，地方不捨，嘆「南投人的回憶再-1」。

「石頭日式炭火燒肉」位在草溪路、草屯鎮公所旁，主打燒肉、鍋物及日本料理吃到飽，撐過2013年火警、新冠肺炎疫情等，在地經營長達17年，是地方元老級餐廳，也是不少人共同的回憶，近期卻傳出將於2月11日熄燈，地方錯愕。

同樣草屯當地育英街經營長達15年的「屯鱻火鍋」，早年先以「敦堤牛排」供應平價排餐、自助沙拉吧起家，之後轉型為火鍋吃到飽，同樣是當地老字號餐廳，但近期也公告，草屯店將於3月2日結束營業，後續遷址至彰化員林繼續服務。

而草屯市區2家老字號餐廳先後宣布將熄燈或遷址，讓地方鄉親感到不捨，很多人直呼「好可惜」、「少了2個聚餐的好地點」，也有不少人發問「為什麼」、「草屯怎麼會撐不住2間老牌吃到飽餐廳」等，甚至大嘆「南投人的回憶再-1」。

經了解，「石頭日式炭火燒肉」主要是因為店內仍以桌邊服務送餐為主，但近年人力實在太吃緊，很難聘到人，評估後決定熄燈，營業至2月11日，民眾仍可把握時間前往用餐。

「屯鱻火鍋」則因租約到期，且為提升用餐環境及服務品質，業者決定遷至彰化員林，草屯店將營業到3月2日，歡迎鄉親繼續支持，未來新店離草屯很近，從國3中興交流道接台76線過八卦山隧道就能到，詳細地點及開幕日期會再公布。

南投草屯在地經營17年的吃到飽餐廳「石頭日式炭火燒肉」將於2月11日熄燈，地方錯愕不捨。記者賴香珊／攝影
南投草屯在地經營17年的吃到飽餐廳「石頭日式炭火燒肉」將於2月11日熄燈，地方錯愕不捨。記者賴香珊／攝影
南投草屯在地經營15年的吃到飽餐廳「屯鱻火鍋」將於3月2日結束營業，後續遷址至彰化員林繼續服務。記者賴香珊／攝影
南投草屯在地經營15年的吃到飽餐廳「屯鱻火鍋」將於3月2日結束營業，後續遷址至彰化員林繼續服務。記者賴香珊／攝影
南投草屯在地經營15年的吃到飽餐廳「屯鱻火鍋」將於3月2日結束營業，後續遷址至彰化員林繼續服務。記者賴香珊／攝影
南投草屯在地經營15年的吃到飽餐廳「屯鱻火鍋」將於3月2日結束營業，後續遷址至彰化員林繼續服務。記者賴香珊／攝影

火鍋 燒肉 餐廳

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