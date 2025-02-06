城鄉差距？台中破286萬人 豐原、大雅、大里等人口下滑

台中市因磁吸效應發威，去年底喜迎人口突破286萬人，年增逾14萬人。不過，市議員李天生今提醒，台中人口多集中11區、占全市66.5％，另有豐原、大雅、大里等11區人口下滑，要求市府重視，避免城鄉差距持續擴大。

李天生說，據統計，去年底台中市設籍286萬601人，排名前3名分別為北屯31萬965人、西屯23萬6821人、大里21萬2166人；另太平破20萬人，沙鹿破10萬人，清水達9萬人，梧棲達6萬人，烏日攀至8萬人。但仍有15區人口減少，前四名分別是豐原減少785人、北區減少529人、霧峰減少480人及大雅減少479人。

李天生強調，值得關注是，人口集中在少數行政區，人口逾10萬有南區、西區、北區、西屯、南屯、北屯、豐原、沙鹿、潭子、太平及大里等11區、190多萬人，占全市66.5％。

李天生說，人口逐年減少區，大安2010年縣市合併2萬308人，去年底降為1萬7793人，連14年人口減少；中區由2010年2萬2472人降至1萬7904人，霧峰、外埔、新社、石岡、東勢、和平等6區偏鄉更是長期人口流失，至今沒有止跌的趨勢。

此外，都會區也出現人口減少，豐原區2010年合併時16萬5433人，2018年達到高峰16萬7025人，此後一路下跌，去年底降至16萬3163人；大雅區2018年人口達9萬5815人，逐年遞減至9萬5229人；大里區2011年突破20萬人，2020年達21萬3117人，後連年下滑至21萬2166人。

李天生強調，市府施政偏重人口增長及新興開發區，造成部分地區快速發展，其他地區則是缺乏建設，發展停滯，人口外流，有些地區面臨發展飽和，沒有開發空間，無法進一步突破發展，人口遞減，要求市府「關愛的眼神」應該遍及全市各地，均衡照顧各行政區，否則城鄉差距將會日益擴大，造成不公。