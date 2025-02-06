勞發署年後在彰投辦3場徵才 共提供逾1800職缺

因應春節後企業求才，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天公布，將舉辦3場徵才活動，邀集逾60家廠商提供1800多個職缺，首場15日在彰化秀水高工登場。

中彰投分署說明，自2月15日起接續舉辦3場徵才活動，吸引超過60家企業提供逾1800個職缺，涵蓋製造、餐飲旅宿及醫療等多元產業。首場在彰化縣秀水高工登場，其中82%的廠商為百人以上企業，61%的徵才廠商薪資達新台幣3萬2000元以上。

首場徵才活動由彰化就業中心於2月15日在秀水高工辦理，共有17家企業釋出逾700個職缺，以製造業為主，包含知名大廠台玻和寶成等，還有不同產業供選擇，例如金三角通信釋出起薪3萬2000元、每月獎金不限的門市人員職缺。

員林就業中心緊接著於2月20日在彰化縣二林鎮立圖書館前廣場舉辦徵才活動，吸引榮成紙業、聚隆纖維及天工精密等15家廠商提供500個多元職缺。其中矽品精密釋出260個職缺，涵蓋工程師及技術助理，薪資3萬700元至6萬9000元。

南投就業中心則於3月8日在位於南投縣的經濟部中台灣創新園區舉行徵才活動，共有上緯集團、樹德企業等32家企業提供600個職缺，包括久允工業、日勝化工開出4萬起薪徵求製程工程師及機械維修員等技術人員；旅宿業如涵碧樓、雲品酒店等7家業者提供餐飲服務與房務管理等職缺，其中力麗集團前後開辦力麗溫德姆等4家酒店，為當地旅宿業再掀人才與客源爭奪戰。