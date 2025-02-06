快訊

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

NBA／湖人爭冠最後一塊拼圖？向黃蜂交易來主力中鋒威廉斯

5檢察官與吳乃仁餐敘有違失均送個案評鑑！北檢行政調查結果全文曝

勞發署年後在彰投辦3場徵才 共提供逾1800職缺

中央社／ 台中6日電

因應春節後企業求才，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天公布，將舉辦3場徵才活動，邀集逾60家廠商提供1800多個職缺，首場15日在彰化秀水高工登場。

中彰投分署說明，自2月15日起接續舉辦3場徵才活動，吸引超過60家企業提供逾1800個職缺，涵蓋製造、餐飲旅宿及醫療等多元產業。首場在彰化縣秀水高工登場，其中82%的廠商為百人以上企業，61%的徵才廠商薪資達新台幣3萬2000元以上。

首場徵才活動由彰化就業中心於2月15日在秀水高工辦理，共有17家企業釋出逾700個職缺，以製造業為主，包含知名大廠台玻和寶成等，還有不同產業供選擇，例如金三角通信釋出起薪3萬2000元、每月獎金不限的門市人員職缺。

員林就業中心緊接著於2月20日在彰化縣二林鎮立圖書館前廣場舉辦徵才活動，吸引榮成紙業、聚隆纖維及天工精密等15家廠商提供500個多元職缺。其中矽品精密釋出260個職缺，涵蓋工程師及技術助理，薪資3萬700元至6萬9000元。

南投就業中心則於3月8日在位於南投縣的經濟部中台灣創新園區舉行徵才活動，共有上緯集團、樹德企業等32家企業提供600個職缺，包括久允工業、日勝化工開出4萬起薪徵求製程工程師及機械維修員等技術人員；旅宿業如涵碧樓、雲品酒店等7家業者提供餐飲服務與房務管理等職缺，其中力麗集團前後開辦力麗溫德姆等4家酒店，為當地旅宿業再掀人才與客源爭奪戰。

徵才活動 職缺

延伸閱讀

台東春節人氣景點 伯朗大道奪冠知本溫泉回溫

勞發署前分署長謝宜容涉貪延押？新北檢研議中

政府勞保改革態度消極 立院凍10億促提修正草案

因應新年轉職熱季 虎尾就業中心啟動徵才列車助攻

相關新聞

新年剛過南投這2大老字號餐廳將熄燈...原因曝光 地方惋惜

南投草屯近兩年不少指標性餐飲、百貨進駐，尤其外環道中正路逐漸形成新的商業聚集地，居民期待。不料，農曆新年才剛過，卻傳出當...

到底要多慢？彰化伸港這條200公尺道路寫了18個「慢」

彰化縣伸港鄉中華路在春節前重鋪路面，縣議員賴清美發現短短兩百公尺，竟然密集寫了18個「慢」，由於就在她的服務處前，賴清美...

台中5連霸綠議員蔡成圭今宣布不再參選：快樂心情當農民

台中市5連霸民進黨議員蔡成圭今天宣布不再參選，他說今天是天公生，天公最大，選今天宣布下屆不再參選，將以快樂心情當農民，他...

日月潭伊達邵立體停車場試營運 紓解連假停車壓力

日月潭國家風景區管理處斥資1億8000多萬元，在伊達邵興建中正立體停車場，趕在1月27日試營運，可停放14輛遊覽車、14...

城鄉差距？台中破286萬人 豐原、大雅、大里等人口下滑

台中市因磁吸效應發威，去年底喜迎人口突破286萬人，年增逾14萬人。不過，市議員李天生今提醒，台中人口多集中11區、占全...

武陵櫻花季後天登場 豐原監理站鼓勵遊客利用公共運輸

一年一度武陵農場櫻花季後天登場，今年疏運時程從2月8日起到2月23日共16天，為避免塞車，豐原監理站鼓勵民眾多搭乘公共運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。