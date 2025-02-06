到底要多慢？彰化伸港這條200公尺道路寫了18個「慢」

彰化縣伸港鄉中華路在春節前重鋪路面，縣議員賴清美發現短短兩百公尺，竟然密集寫了18個「慢」，由於就在她的服務處前，賴清美說，害她被質疑有特權，過往車輛必須「慢行」。不過，伸港鄉公所表示，經調閱未重鋪前的街景圖，就是有這麼多「慢」。

不過，賴清美說，她就是住在那裡，每天出入此一路段，以前就是沒這麼多「慢」，她特別數了一下，短短兩百公尺總共寫了18個「慢」字，還有人以為是因為她是縣議員身分，擁有「特權」，施工單位才特別提醒過往車輛，要慢慢行駛。

賴清美說，此一路段不到6公尺寬，未畫分向線，汽機車共用，沿路也沒有學校，現在很多車輛都改走中山東路，平時車流也不是那麼多，如果在路口寫上二、三個「慢」字沒話說，現在卻是一路要用路人「慢慢」走，是否其他道路也要比照要這麼多「慢」 。

短短兩百公尺的路面畫了18「慢」，也有民眾認為很誇張，還說「施工單位有心了，一再叮嚀，但到底要多慢？」該不是因為有議員每天要出入，才特別寫這麼多「慢」，來提醒用路人。

和美警分局表示，這類未畫設分向線的道路，往往有不少無號誌路口，車速都不能超過30公里，路權單位除了設置標誌外，也會在路面寫上「慢」字，提醒用路人慢行，但最重要的是，不管有沒有「慢」字，駕駛人通過類似道路時，要養成小心慢行的習慣。

伸港鄉公所表示，鄉公所是在春節前，辦理中興路與中山東路間的中華路路面重鋪工程，施工單在路口寫上的18 個「慢」字，其實調施工前的街景圖，就是有這麼多，公所只是回復而已。