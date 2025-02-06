北台中家扶辦冬令營 國中生走出網路世界開心：交到現實生活中朋友

北台中家扶中心昨天和今天在台中東勢雄鷹探索體驗活動園區，辦理2025年國中冬令營活動，81名國中生參加，活動希望讓學生們走出網路世界與人互動，一名手機不離身的學生高興說，他在活動中認識許多現實生活中的好朋友。

這次冬令營活動共有81位國中生參加，主辦單位表示，科技進步，人手一機使用通訊軟體交流已成為常態，雖然生活更便利，但也導致青少年在人際互動方面，缺乏與同儕間面對面交流的機會，因而導致降低人際互動的技能。

在人際關係不佳情況下，可能衍生出就學不穩定、學習動力低、自我價值感低落的狀況，北台中家扶中心與靜宜大學攜手社、慈幼社學生，及中心青年構力方案的大專生共同設計營隊活動，期望能透過互動型活動設計，讓參與的國中生走出網路世界，從活動中學習與人互動、溝通及團隊合作的技巧。

國中生「小浚」平時手機不離身，他在家都在遊玩手機遊戲，過程中會與網友互動，因此學習到許多不雅詞彙，影響他不良習性，讓小浚的母親很困擾，社工得知後邀請小浚參加此次營隊活動，一開始他不知道如何與別人互動而膽怯，為了達成團隊目標，必須透過與成員間不斷的溝通、合作、互助，才能順利的完成活動任務，經過二天活動，他學習到許多人際互動的技巧，結交許多現實生活中的好友。