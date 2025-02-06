考量生理期...中市議員建議延長運動中心女性月票 市府正面回應

台中市設有6座國民運動中心，規畫興建4座，市議員發現，營運中的運動中心皆無女性月票優惠，批市長盧秀燕不重視女性權益，建議比照他縣市延長月票。運動局回應，不排除研議延長月票或給予折扣，推出多元面向的優惠方式，鼓勵所有人多運動。

台中市目前有朝馬、北區與南屯3座國民運動中心，長春、大里與潭子3座國民暨兒童運動中心，以及興建中或完工待啟用的豐原、清水、太平與北屯4座國民暨兒童運動中心；根據2023年資料，6座運動中心的年使用者超過340萬人次，女性使用者約占40%。

民進黨籍市議員江肇國指出，新北市新莊運動中心、台南市永華國民運動中心等場館，考量到女性生理期的影響，推出月票優惠，從30天延長到36天，等於1年可以免費使用2個月；相對的，台中同屬六都，卻沒有這類月票優惠，也未針對女性的需求推出彈性規範。

江肇國批評，盧秀燕是六都唯一的女性市長，過去擔任立法委員也提出「女性購買公立泳池月票享折扣」等政見，擔任市長後相關政策卻毫無作為，呼籲市府立即檢討現行運動中心的收費制度，讓女性生理期也能合理安排運動計畫，保障女性權益。