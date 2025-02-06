台中5連霸綠議員蔡成圭今宣布不再參選：快樂心情當農民

台中市5連霸民進黨議員蔡成圭今天宣布不再參選，他說今天是天公生，天公最大，選今天宣布下屆不再參選，將以快樂心情當農民，他說民進黨有優良傳統，黨提名人選他會全力支持。

台中市山城地區東勢、新社、石岡選區，民進黨籍資深市議員蔡成圭從政近20年，他今天宣布下屆將不再參選，讓賢給年輕人，他兒媳無意接班，他今天說明，自己沒有特定支持人選，民進黨有優良傳統，黨提名人選，他會全力支持輔選。

蔡成圭今年65歲，他說自己這屆市議員任期結束時已68歲，議員當5任，從台中縣時期代表民進黨在東勢、新社、石岡選區5連霸，他說想讓給年輕人接棒，今天是天公生日，天公最大，他選擇今天宣布此決定。

蔡成圭勤跑基層，台中山城服務案件多，他說退休後一樣在家鄉，會關心地方建設和服務，他依舊會關心地方事務，他沒有特定支持人選，只要是民進黨正式提名的人選，他都會全力輔選。

同是民進黨台中山城豐原和后里區的市議員謝志忠今天表示，民進黨有優良傳統，蔡成圭表明會支持黨提名人選，謝志忠希望未來黨推出人選，要是山城在地人，年輕學經歷完整，符合民進黨清廉勤政形象。