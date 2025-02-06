快訊

精舍命案死者疑遭逼跪拜懺悔、剃髮出家 檢方今提訊關鍵人物王薀

遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味…新竹縣府速發空品通報

多久該洗一次澡，用什麼洗才乾淨？一位5年「不洗澡」的醫師這樣建議

台中5連霸綠議員蔡成圭今宣布不再參選：快樂心情當農民

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
賴清德總統今年大年初三到豐原慈濟宮送福袋，民進黨台中市議員蔡成圭（左一）也到場。記者游振昇／攝影
賴清德總統今年大年初三到豐原慈濟宮送福袋，民進黨台中市議員蔡成圭（左一）也到場。記者游振昇／攝影

台中市5連霸民進黨議員蔡成圭今天宣布不再參選，他說今天是天公生，天公最大，選今天宣布下屆不再參選，將以快樂心情當農民，他說民進黨有優良傳統，黨提名人選他會全力支持。

台中市山城地區東勢、新社、石岡選區，民進黨籍資深市議員蔡成圭從政近20年，他今天宣布下屆將不再參選，讓賢給年輕人，他兒媳無意接班，他今天說明，自己沒有特定支持人選，民進黨有優良傳統，黨提名人選，他會全力支持輔選。

蔡成圭今年65歲，他說自己這屆市議員任期結束時已68歲，議員當5任，從台中縣時期代表民進黨在東勢、新社、石岡選區5連霸，他說想讓給年輕人接棒，今天是天公生日，天公最大，他選擇今天宣布此決定。

蔡成圭勤跑基層，台中山城服務案件多，他說退休後一樣在家鄉，會關心地方建設和服務，他依舊會關心地方事務，他沒有特定支持人選，只要是民進黨正式提名的人選，他都會全力輔選。

同是民進黨台中山城豐原和后里區的市議員謝志忠今天表示，民進黨有優良傳統，蔡成圭表明會支持黨提名人選，謝志忠希望未來黨推出人選，要是山城在地人，年輕學經歷完整，符合民進黨清廉勤政形象。

台中市 民進黨 議員

延伸閱讀

政院各區辦淪政客收容所 藍黨團：卓榮泰敢處理？

基層不滿以罷制罷綠委太少 賴士葆：菜會慢慢上

影／老婆太正又漂亮被稱像他女兒 蔡其昌：可能我老比較快

台中罷藍委連署 發起團體：往第二階段目標衝刺

相關新聞

台中5連霸綠議員蔡成圭今宣布不再參選：快樂心情當農民

台中市5連霸民進黨議員蔡成圭今天宣布不再參選，他說今天是天公生，天公最大，選今天宣布下屆不再參選，將以快樂心情當農民，他...

台中將售133筆市地 總價創新高

台中市地政局2月27日將公開標售水湳、13期、14期共133筆配餘地及抵費地，總標售底價747億9千萬餘元創新高。去年下...

畢業需重新綁卡 台中市民卡被批不便民

台中市政府2021年實施市民限定交通卡，可享10公里免費，但學生畢業後須重新綁卡，民眾批不便，指過渡期遭扣款有違法之嫌。...

熱血夫妻當年以牛車載燈籠義賣助家扶 一晃30年熱情不減

彰化家扶為弱勢學子籌募助學金義賣古早燈籠，66歲的李世湧30年前和妻子發起為家扶義賣古早燈籠，今天又和家扶志工們重回發源...

中市交安改善滿意度破8成5 盧秀燕：持續打造友善行人之都

台中市北區進化北路改善工程拓寬人行道、增設庇護島、左轉偏心車道等等全面優化，去年底通車。市長盧秀燕今主持完工典禮時說，台...

韓國瑜沙鹿玉皇殿贈護國佑民匾 憂心指台灣裡外問題多

明天是大年初九天公生日，立法院韓國瑜今天下午前往沙鹿玉皇殿祝壽，並親贈「護國佑民」匾額，並笑語如珠地細數各路神明，而眾神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。