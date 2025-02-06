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台中將售133筆市地 總價創新高

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中水湳經貿園區內的台中國際會展中心東側展館已近完工，預定今年10月辦首展。圖／台中市經發局提供
台中水湳經貿園區內的台中國際會展中心東側展館已近完工，預定今年10月辦首展。圖／台中市經發局提供

台中市地政局2月27日將公開標售水湳、13期、14期共133筆配餘地及抵費地，總標售底價747億9千萬餘元創新高。去年下半年因打炒房等政策，建商觀望，標脫率砍半，此波建商是否埋單？有房仲觀察，關鍵在於「價格夠不夠甜」，也是觀察房市走勢的重要指標。

台中市這波市地標售共133筆，分別為13期10筆、14期69筆以及水湳經貿園區54筆，總標售底價747億9573萬7510元，創歷史新高。

地政局長吳存金說，配餘地及抵費地標售是市府落實整體開發的重要步驟，土地經過完善規畫，興建多項重大建設，市府也可取得都市發展所需的公共設施用地，並釋出可建築的土地。

地政局指出，水湳經貿園區由「台中之肺」中央公園貫穿南北，待區域內的國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心等重大建設落成，捷運橘線規畫也將串連台中機場、台中車站、台中科學園區及台中軟體園區，提升水湳的發展與便利。

地政局表示，第13期有捷運綠線及台中都會區鐵路高架化等2大交通動脈，近高鐵台中站，交通便捷。第14期有台中巨蛋用地，與台中洲際棒球場串連，區內有74號快速道路崇德匝道、潭子匝道皆與14期重劃區相連接，加上國道一號、國道四號豐潭段匯集，成四通八達的交通網路，打造成為北台中門戶。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，台中作為全台重劃區模範生，隨著機能逐漸到位，房價也水漲船高，這次標售的土地位處目前最熱門的區段，若價格合理，相信能吸引建商積極獵地。

台中市 經貿 重劃區

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