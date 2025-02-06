畢業需重新綁卡 台中市民卡被批不便民

台中市政府2021年實施市民限定交通卡，可享10公里免費，但學生畢業後須重新綁卡，民眾批不便，指過渡期遭扣款有違法之嫌。交通局回應，學生綁定數位學生證，畢業後自動失效須重新綁卡，會加強宣導力度。

台中市民限定交通卡有185萬人次綁定，對象是市民、在台中市就讀的外縣市學生等身分，享10公里內免費、超過10公里最多10元。藍綠議員多次質詢指出，畢業生在轉換過渡期遭扣款，要求交通局改進。

朱姓市民向本報投訴，他的孩子去年畢業後到北部求學，年假期間返鄉搭公車，刷卡被扣15元，確認起碼被扣了3筆以上；他致電交通局，才知道學生畢業後，即使擁有市民身分，舊卡仍會被解除綁定，須重新綁定新卡，幾經波折才完成綁定。

朱姓市民直言，市府取消舊卡綁定，未通知要綁定新卡，中間被扣取的交通費雖是小錢，仍等同違法行政；重新綁卡的過程中又不便，致電交通局僅收到「已經慢慢改進、協調當中」。他希望市府重視市民權益，並補償扣款，符合程序正義原則。

交通局回應，學生綁定的是數位學生證，畢業後失效，才需要換卡；建議有學生身分的市民，盡量用悠遊卡等綁定，就不會有畢業換卡問題。市府已請各級學校宣導，會再強化宣導力度。

市民要求補償換卡期間被扣的款項，交通局表示，市府推乘車優惠，未及時綁卡視為市民自願放棄，沒有補償機制。