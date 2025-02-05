台中市府將標售重劃區土地 議員批成土地經銷商

台中市地政局預定27日標售水湳經貿園區、13期重劃區及14期重劃區的配餘地及抵費地，民進黨台中市議員周永鴻今天質疑地政局成土地經銷商，不顧台中真正民生需求。

台中市地政局公布，將於27日依法辦理台中市整體開發區土地公開標售開標作業，預計標售水湳經貿園區、13期重劃區及14期重劃區的配餘地及抵費地，透過土地標售讓土地使用更有效率，促進地區繁榮發展。

地政局說明，水湳經貿園區位在台中核心區域，待區內國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心等重大建設落成，捷運橘線的規劃也將全面串聯台中機場、台中車站、台中科學園區及台中軟體園區，提升園區的發展潛力與便利性。

第13期重劃區擁有捷運綠線及台中都會區鐵路高架化等兩大交通動脈，且鄰近高鐵台中站，內外交通路網便捷。

第14期重劃區規劃完善的道路系統及公園等公共設施，並提供建設台中巨蛋用地，與台中洲際棒球場串連一氣，且區內有水湳生態公園與麻園頭溪河道整合規劃，為14期重劃區帶來蛻變的嶄新市容。

周永鴻表示，市長盧秀燕去年就不甩內政部要求暫緩標售並研議規劃社宅，抬價標售大量13期、14期重劃區土地，今年還變本加厲，加碼水湳經貿園區土地。

周永鴻認為，盧市府炒地炒房一條龍，交通局官方臉書代銷捷運聯開宅，地政局成為土地經銷商，市府炒地炒房一條龍，卻不顧台中真正的民生需求。