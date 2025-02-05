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熱血夫妻當年以牛車載燈籠義賣助家扶 一晃30年熱情不減

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
66歲的李世湧（右三)30年前和妻子發起為家扶義賣古早燈籠，今天又和家扶志工們重回發源地一起義賣。記者林宛諭／攝影
66歲的李世湧（右三)30年前和妻子發起為家扶義賣古早燈籠，今天又和家扶志工們重回發源地一起義賣。記者林宛諭／攝影

彰化家扶為弱勢學子籌募助學金義賣古早燈籠，66歲的李世湧30年前和妻子發起為家扶義賣古早燈籠，今天又和家扶志工們重回發源地一起義賣，幫助弱勢的熱忱卅年不輟，希望號召更多人來幫助孩子們無後顧之憂安心向學。

根據家扶調查，43%的家長常常需要借錢來因應生活需要，74.6%則透過節省伙食花費以減少生活開支，彰化家扶主任王震光表示，彰化家扶目前扶助1737戶家庭，約2974名弱勢學童，開學費用一直是家庭難以喘息的壓力，近六成弱勢家庭難以添購孩子生活所需、負擔子女學習費，亟需各界扶助。

而彰化家扶義賣古早燈籠籌募助學金是源起於卅年前，當時李世湧擔任新八卦山聯誼會長時，號召大家每年在元宵節前5天開始義賣古早燈籠，當時李世湧才36歲，這份助學熱枕持續了卅年。

當年李世湧和妻子黃惠雪為了載燈籠，以機車拖著牛車棚，把大批燈籠載到彰化市民族路與曉陽路口的三商百貨前(現為康是美曉陽藥局門市)開始義賣燈籠，多年來曾面對被檢舉、被開單的挫折，甚至2018年義賣前，其父親突然病危住進加護病房，親友都勸他先暫停義賣活動，但他認為父親也很支持他的助學行動，助學活動不能中斷，因此夫妻倆仍蠟燭兩頭燒的義賣燈籠。

今天家扶在當初義賣起源地舉辦義賣卅周年活動，彰化縣長王惠美、立委黃秀芳、彰化市長林世賢、行政院政務顧問邱建富等人也都與會共襄盛舉。

王震光表示，感謝創辦古早燈籠義賣的李世湧主委伉儷三十年來為家扶奉獻己力，也希望各界繼續響應「無窮世代，傳愛過好年」義賣活動，可上彰化家扶臉書，查詢古早燈籠義賣據點和時間，大家一起來幫助弱勢學子逆轉人生。

彰化家扶為弱勢學子籌募助學金義賣古早燈籠已持續卅年。圖／彰化家扶提供
彰化家扶為弱勢學子籌募助學金義賣古早燈籠已持續卅年。圖／彰化家扶提供
66歲的李世湧（左二)今天又和家扶志工們重回發源地一起義賣，彰化縣長王惠美（左三)也來共襄盛舉。 記者林宛諭／攝影
66歲的李世湧（左二)今天又和家扶志工們重回發源地一起義賣，彰化縣長王惠美（左三)也來共襄盛舉。 記者林宛諭／攝影

妻子 義賣

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