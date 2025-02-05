中市交安改善滿意度破8成5 盧秀燕：持續打造友善行人之都

台中市北區進化北路改善工程拓寬人行道、增設庇護島、左轉偏心車道等等全面優化，去年底通車。市長盧秀燕今主持完工典禮時說，台中市民道路交安改善滿意度破8成5，盼持續打造友善行人之都。

北區進化北路（中清路至崇德路）道路、共桿建置及人行道改善工程完工祈福典禮今天上午十時登場。包括盧秀燕、立委江啟臣、黃健豪、羅廷瑋、市議員陳政顯、陳俞融等人與會，內政部政務次長董建宏也代表內政部出席。

盧秀燕說，工程能順利完工，她要感謝台中市議會支持、立委爭取內政部補助經費，以及沿線住家及店家體諒與配合，造福地方。市府積極推動道路燙平及提升人本環境，去年獲交通部「金路獎」六都第一，內政部「113年度道路及人行環境無障礙考評」優等。

根據交通部統計，去年台中市交通事故死亡人數年減34人，降幅19.9%，減少人數及防制成效均為六都第一，未來會繼續努力，讓台中成為更友善宜居的城市。

董建宏說，他在中興大學任教，學生針對台中市民對於道路交通安全改善的滿意度調查結果，逾8成5市民感到滿意，肯定市府的努力成效。

台中市北區進化北路改善工程去年底完工通車，包括。市長盧秀燕今主持完工典禮時說，市民道路交安改善滿意度破8成5，盼持續打造友善行人之都。

建設局長陳大田表示，這項工程人行道拓寬至3米、增設10處庇護島、改善35處無障礙斜坡、及8處左轉偏心車道，道路燙平近3公頃等，其中庇護島更加設防撞軟桿，強化視覺辨識度。