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韓國瑜沙鹿玉皇殿贈護國佑民匾 憂心指台灣裡外問題多

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院韓國瑜今天下午前往沙鹿玉皇殿祝壽，並親贈「護國佑民」匾額。記者黑中亮／攝影
立法院韓國瑜今天下午前往沙鹿玉皇殿祝壽，並親贈「護國佑民」匾額。記者黑中亮／攝影

明天是大年初九天公生日，立法院韓國瑜今天下午前往沙鹿玉皇殿祝壽，並親贈「護國佑民」匾額，並笑語如珠地細數各路神明，而眾神之上，有一個最重要的叫萬神之王，就是玉皇大帝，同時意有所指，「台灣現在有很多問題，裡裡外外的問題都很多，因此希望天公伯能夠繼續保佑我們。」

韓國瑜呈上「護國佑民」匾額後表示，外國人頭一拍說，「Oh my god！我們則說，我的天啊！」而這個天就是中華文化炎黃子孫已經拜了3000年的天公伯，祂就是這些眾神之上，最重要的萬神之王，就是玉皇大帝，是在神界裡面最重要的神明。

韓國瑜說，各行各業都有神有在保佑，男孩子找不到女朋友，女孩子找不到男朋友，要拜月下老人，結了婚想生孩子就要拜註生娘娘；希望功課考試好，我們要辦文昌帝君，孩子畢業了，要找工作當了警察檢察官法官，就要拜城隍爺和包公。

此外善男信女好朋友要到銀行上班搞房地產要拜文財神，孩子種田做農民要拜神農大帝，如果說要從事銀行金融業，當然要拜武財神；即使是開賭場，你也要拜韓信跟二郎神，因為二郎神有第3隻眼，如果你詐賭他會把你抓出來，所以每一個行業都有神明在保佑，而大家希望天公伯能夠繼續保佑我們大台中地區，國泰民安風調雨順。

玉皇殿建廟220周年，是沙鹿地方信仰中心，信眾廣布海線地區，主祀神明為玉皇上帝，在台灣民間習慣稱之為天公，為全省天公廟三間半的其中一間，半間在彰化，三間則分別在台南、新竹，以及在台中沙鹿的玉皇殿，配、從祀玄天上帝、地藏王、文昌帝君、南斗、北斗星君、張天師等眾多神明，香火鼎盛。

男朋友 神明 韓國瑜

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