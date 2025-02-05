中市已設1113座候車亭 彩虹、積木外型成打卡熱點

台中市府今天表示，今年1月已達成全市設置1113座公車候車亭里程碑，其中還有彩虹、積木、海洋貨櫃等造型候車亭，不只成為公車迷與網友打卡熱點，也盼提供更好公車服務。

台中市政府今天發布新聞稿表示，交通局規劃建置公車候車亭，以每年設置75座為目標，並持續爭取中央補助，今年1月已達成全市候車亭1113座里程碑。

交通局長葉昭甫表示，市府建置友善大眾運輸環境，候車亭是重要角色，在規劃時會根據各站位環境條件進行考量，由於公車候車亭須設置在人行道或路肩外側，會保留1.5公尺以上無障礙通行空間，確保不會影響行人通行。

葉昭甫說明，早期有些地點因人行道空間受限，無法安裝傳統候車亭，為解決此問題，以設置反向式候車亭方式，有效克服傳統設置限制，並充分尊重當地居民需求及意見。

近年候車亭也融入地景藝術，葉昭甫指出，位於台中港旅客服務中心設置的梧棲轉運節點，候車亭以孔雀藍貨櫃洋溢濃厚海洋風情；另外，位於大甲火車站前的「老榕樹意象」候車亭、大里區瑞城國小前「積木候車亭」，營造在地特色與童趣意象，成為公車迷與網友打卡熱點。

葉昭甫更以南屯區彩虹村「七彩候車亭」為例指出，設計上結合環保再利用鋼板為素材，以彩虹圓弧形狀作為主體，與彩虹村相輝映；市府將持續因應不同環境條件靈活設置各類候車亭，提供更好公車服務。