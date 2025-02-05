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彰化鹿港空氣中傳異味 疑和塑膠工廠大火有關

中央社／ 彰化5日電

彰化鹿港地區民眾發現空氣中有燒塑膠的異味；彰縣消防局今天指出，彰濱工業區線西區3日發生塑膠工廠大火，因現場存放大量塑膠原料，消防員還在處理殘火，異味疑和大火有關。

彰化縣彰濱工業區線西區3日發生塑膠工廠大火，消防局獲報出動消防車27輛、救護車1輛、救災機器人2台、無人機1台以及消防人員55人前往滅火，火勢雖已獲得控制，不過仍有消防隊員留在現場處理殘火。

鹿港地區民眾昨晚聞到空氣中有燒塑膠的異味，有人在臉書（Facebook）貼文詢問異味來源，也有人打電話給彰化縣消防局等單位；消防局鹿港分隊則說明，工廠大火雖已獲得控制，不過因廠區存放大量塑膠原料，已動用大型機具開挖及降溫，處理殘火，異味可能和工廠大火有關。

消防局指出，目前風向為北北東風，呼籲位在下風處的線西鄉與鹿港鎮民眾，減少外出並做好防護措施，緊閉門窗，出門時戴上口罩，消防隊將持續努力滅火，降低對民眾的影響。

鹿港

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