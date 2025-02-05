南投埔里森林逐燈祭8日登場 光影地景交織超吸睛

南投埔里「森林逐燈祭」本周六（8日）點燈登場，有別於傳統燈會，當地運用全長1.8公里地母廟旁「哲學之路」步道，依其山林、水流等地景透過特殊光影、在地工藝特色素材等打造燈會，今年更營造多達29處光點，展期將至16日止。

埔里鎮公所指出，公所每年串連在地民眾在元宵節前舉辦「森林逐燈祭」，而其展出型態與傳統花燈不同，是以「哲學之路」作為展場，從地母廟端進至天旨宮端出，全長約1.8公里，透過藝術展品、燈光效果結合原有自然地景的森林燈會。

今年的森林逐燈祭營造多達29處光點，有鎮民繪製800顆燈籠的巨大貪食蛇燈籠牆，社區長輩以竹簍彩繪的獨特燈籠，更以螢光彩繪勾勒出生機蓬勃的花草世界，並有藝術家協力拼湊完成的連續畫大型創作，還有超萌的噗哩吉祥物霓虹燈。

此外，透過暨南大學水沙連學院牽線，邀請到工藝聞名的「中寮之藝」參與展出，並融入暨大學生共同創作成果；另，結合在地紙織布工藝，營造光影流轉氛圍，打造「紙織布森林」；「金蛇百倍」則以蛇年為靈感，巨蛇盤旋夜空，氣勢磅礡。

埔里鎮長廖志城說，去年的森林逐燈祭在夜間點燈期間吸引逾2.5萬參觀人次，今年燈區更充分展現埔里鎮民的創作熱情和藝術能量，除充滿光影特色燈區，開幕當晚由長笛音樂家謝志偉率枇杷不老樂團、吹笛手家族演出，更添視聽覺享受。