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彰化花壇白沙坑用燈籠組燈排 民眾扛燈排遶境慶元宵

中央社／ 彰化5日電

傳承逾百年的彰化白沙坑迎燈排活動，將在2月10日至12日登場；縣府指出，迎燈排活動已有近200年歷史，花壇白沙坑地區民眾使用燈籠製作燈排，元宵節遶境，場面壯觀。

彰化縣政府今天在彰化花壇鄉文德宮舉行「白沙坑迎燈排文化節」活動記者會，縣長王惠美、文化局長張雀芬出席記者會，說明燈排文化節活動內容。

王惠美致詞時說，花壇迎燈排活動已有近200年歷史，文德宮內供奉的福德老爺是全台唯一頭戴官帽的土地公，相傳出身花壇的開台翰林曾維禎隨皇帝賞花燈時見景傷情，希望辭官，皇帝為嘉慰孝行，特賜在花壇鄉白沙坑地區在每年元宵節時，可舉辦「迎花燈」活動與鄉民同歡。

王惠美指出，迎花燈活動後來演變成燈排，民眾用燈籠組裝成像小船的燈排，由於每個燈籠都會寫下爐主姓氏，因此燈籠又被稱為字姓燈，元宵節時，當地民眾會扛燈排在白沙坑地區遶境。

彰化縣文化局表示，今年燈排文化節活動將在2月10日至12日登場，12日晚間由縣長及地方仕紳點燈，舉燈排參拜及扶轎福德老爺出巡，當地民眾也會扛燈排遶境，2月11日及12日有慶元宵摸彩晚會，歡迎大家來花壇共度元宵節。

元宵節 遶境

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