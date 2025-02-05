彰化偏鄉砸50萬辦活動慶元宵 還有手機、電視等摸彩品

下周三（12日）是元宵節，俗稱小過年，基層公所多選在8日周末辦活動，彰化縣芳苑鄉公所砸50萬元除了邀請藝人與本地歌手表演，還準備兩支iPhone16手機、3部液晶電視等多種摸彩品，民眾到王功看完海牛迎親、芳苑海空步道就來一起慶元宵。

鄉公所今公布2025閃耀芳苑慶元宵的活動內容，出示洋洋灑灑摸彩品內容；鄉長林保玲說，8日下午5點開始在活動場地芳苑國小分送摸彩券，限量贈送1200個小提燈，5點30分節目登場，本地歌手和知名藝人接力表演，穿插摸彩助興。

林保玲說，以前元宵摸彩品液晶電視最多一部，今年增加到3部，大獎還有iPhone16手機兩支、Apple watch、烤箱、冰箱、掃地機器人等獎項，鄉公所招待吃熱呼呼湯圓；民眾到王功新景點觀賞海牛迎親，再到普天宮海堤外參觀海空步道，轉進芳苑國小參加慶元宵晚會「剛剛好」。

北斗鎮公所同一日期和時間在北斗家商前神社路舉辦元宵晚會，提供兩部液晶電視、Apple watch、switch等獎品，另八點檔主題曲主唱楊惠絜等知名歌手表演。元宵活動摸彩券已隨文宣挨家挨戶分送。

員林市公所2月8日元宵節晚會，民眾可透過FB或IG現場排隊打卡方式免費兌換今年員林燈會主燈主角兔兔超人的聯名提燈或文具盒1個，數量有限，送完為止，另邀請昇華舞蹈藝術團、星光歌手林育澤演出，同時舉辦趣味十足猜燈謎遊戲，請到「台語嘻哈音樂團體」草屯囝仔表演。