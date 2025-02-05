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南投埔里森林逐燈祭 1.8公里燈區營造29特色光點

中央社／ 南投縣5日電

埔里森林逐燈祭1.8公里展區營造29個光點，下午5時至晚間10時點燈，鎮公所表示，活動以友善環境、保護自然與文化、提供在地社區實質經濟利益、創建友善伙伴關係為核心精神。

除南投燈會，埔里鎮公所辦理「埔里森林逐燈祭」2月8日至16日在「哲學之路」登場，鎮公所今天對外宣傳表示，燈區全長約1.8公里，下午5時至晚間10時點燈，規劃多個精彩燈區，如「金蛇百倍」以蛇年為靈感，「紙織布森林」則結合在地工藝，展現光影流轉之美。

鎮公所表示，燈會也充分展現鎮民創作熱情與藝術能量，鎮民繪製800顆燈籠組成巨大「貪食蛇」燈籠牆，社區長輩也以竹簍創造獨特造型燈籠，精心雕刻的80組竹燈則融合傳統工藝與現代美學，還有藝術家廖珮如等人共同完成將一幅幅畫作構成令人驚豔的大型創作。

埔里鎮長廖志城表示，埔里森林逐燈祭去年吸引逾2萬5000人次參觀，若納入白天非點燈時段人潮就更多，今年是蛇年，特別用風管、埔里紙布，以線條造型布置燈區，營造29個光點，歡迎遊客攜手親朋好友走進「哲學之路」賞燈、散步，感受埔里小鎮魅力。

埔里 蛇年

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