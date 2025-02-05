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南投觀光旅宿業獻愛心 150名弱勢兒少過歡樂假期
春節連續假期剛結束，南投觀光旅宿業者在開學前，招待150名弱勢兒少出遊，從4日起至6日止，參觀清境、九族文化村、九九峰動物樂園等景點，三天二夜活動，食宿全部免費，讓他們留下歡樂的新春回憶。
南投縣副縣長王瑞德頒感謝狀給投入公益的清境農場，並對南投縣觀光旅宿業者熱心回饋社會表示感謝。受邀的的兒少從南投市出發，到草屯、埔里、魚池、仁愛鄉等景點，夜宿清境特色民宿、暢遊九族文化村，觀賞綿羊秀、馬術秀、泡泡秀。
他們還漫步清境高空觀景步道步飽覽高山美景、小瑞士花園、泰雅渡假村、妮娜巧克力夢工廠及九九峰動物樂園等，兒童、青少年對於開學前能出遊，欣賞南投美景，和小動物互動都相當開心。
王瑞德說，感謝清境觀光協會，號召旅宿業參與公益活動，提供遊覽車接駁、房間住宿、餐食，還免費暢遊景點，期盼公私部門繼續合作，提供更多資源，陪伴弱勢兒少健康、開心成長。
受邀弱勢兒童及少年，來自台灣彩虹雙福協會、南投縣以琳社會福利關懷協會、南投縣永山宮附設南投縣私立玄愛兒少關懷家園、南投家扶希望學園及南投家扶中心南投分事務所等5個社福單位。
清境觀光協會理事長張宏毅說，南投旅宿業觀光業界回饋社會公益活動已辦理多年，前幾年因疫情影響曾中斷三年，前年清境觀光協會號召觀光旅宿業者，重新舉辦，今年參與的業者更多，一起為孩子營造快樂的旅遊體驗。
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