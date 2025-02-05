台中和平農會競爭激烈 理事長複審保住資格：罷免總幹事

台中市各農會將改選，和平區農會今天召開會議複審現任農會理事長楊淑青及理事候選人鄒盛達資格，有人質疑現任總幹事李順冬藉此會議要修理異己，理事長楊淑青表示，12日將開臨時理事會議，針對李順冬不諳農會法，造成農會動盪，進行不信任投票。

和平區農會預計12日將召開臨時理事會議罷免李順冬，李順冬表示，農會依法審查，他的人馬也有4人資格不符，他強調自己是友善提醒，否則可等2人當選後再以不符合農會法規定廢除其理事資格。

和平區農會改選，和平區農會前秘書蕭金木去年辭職，將挑戰現任農會總幹事李順冬，現任農會理事長楊淑青及參選理事的蚨盈公司董事長鄒盛達，被視為蕭金木派，卻因資格問題，險些無法參加會員代表選舉，再選農會理事。

台中市府農業局今天說明，楊淑青申報的農地加蓋農舍，不符2000平方公尺的規定，農會今天複審，楊淑青以東勢區農地替補，已保住資格；鄒盛達因經營超商，農會認為與農會事業競爭，審查認為鄒尚未具理事資格，他若當選理事後，可在30天內變更負責人，即可就任農會理事，今天也複審通過。

蕭金木派質疑現任總幹事李順冬，利用身為理、監事候選人資格審查委員身分，強力干涉審查小組運作，引用錯誤法條審查候選人，致候選人失去候選資格，也刁難候選人申復；企圖依農會法46之1條「農會選任及聘、僱人員任職期間，喪失其候選或候聘資格者，由主管機關或其上級主管機關予以解除職務」，取消楊淑青的理事長資格。

另有被判定資格不符的候選人說，他申復程序被百般刁難，候選人原本提供的土地資料被該總幹事判定不符規定，按照規定可申復，但申復階段所補充提供的土地資料，召開審查會議前，總幹事即直接敘明不符合規定。

李順冬說，農會依法審查候選人資格，他的支持者也有4人因此資格不符，他是友善告知，非故意修理反對派，否則可等楊、鄒二人當選後再廢除其資格；理事長楊淑青表示，12日將召開臨時理事會議，針對李順冬不諳農會法，造成農會動盪，進行不信任投票。