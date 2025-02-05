影／彰化花壇白沙坑迎燈排將登場 拜官帽福德老爺求財運

彰化縣歷史悠久的元宵節盛事「白沙坑迎燈排」文化節將於2月10日到12日在花壇鄉文德宮登場，彰化縣長王惠美說，文德宮福德老爺是全國唯一戴官帽的土地公，歡迎大家來拜福德老爺，拜土地公身體會健康、會發財、還能步步高升。

縣長王惠美今天與花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭等人一起為「白沙坑迎燈排」活動宣傳，活動將於12日晚間6時30分舉行點燈儀式後迎燈排繞境，由地方仕紳點燈，舉燈排參拜及扶轎福德老爺出巡。

王惠美表示，白沙坑迎燈排活動是全國最具文化特色的傳統燈會，自2008年登錄為彰化重要無形文化資產，至今已傳承197年，元宵節有北天燈、南蜂炮、中迎燈排，文德宮供奉福德老爺是全國唯一頭戴官帽的土地公，今年三天活動相當精彩，包括擲筊祈求招財金、發放蛇年小提燈、Q版老爺公仔請回家、創意燈排比賽、舉燈排體驗，還有明世界掌中藝術團、梨芳園北管樂團演出等。

「白沙坑迎燈排」相傳是開台翰林曾維禎，道光八年間隨皇帝賞花燈，曾翰林見景傷情，感到家鄉父老無福欣賞，希望辭官還鄉，道光皇帝嘉慰其孝行，特賜在花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」與鄉民同歡。

今年「擲筊祈求招財金」將於2月11、12日，每日上午10時至11時、下午2時30分至4時，讓民眾擲筊祈求；蛇年小提燈發放將於2月10日下午6時起、2月11、12日上午10時30分起、下午6時起，每場次限量400份，送完為止，活動還有闖關遊戲、平安御守DIY、活動才藝SHOW、美食來結緣、十二生肖花燈展示等。

王惠美表示，今年縣府與地方旅行社合作，特別推出長青卡旅遊行程，鼓勵65歲以上長輩可以利用機會來花壇走走逛逛、拜土地公，彰化還有溪州公園「花在彰化」、八卦山「月影燈季」、「員林燈會」等都值得走訪。

花壇鄉長顧勝敏說，今年農曆年前東彰浪漫台三線通車，從台中、南投來到花壇大幅縮短交通時間只要約30分鐘就可以到達，歡迎大家來慢遊花壇。