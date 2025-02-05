台中市民交通卡學生畢業需重新綁卡 被批不便民

台中市政府2020年底推出市民限定交通卡，市民享有10公里內免費，不過學生畢業後需重新綁卡，民眾批評不便，過渡期間被收的公車費用有違法行政之嫌。交通局回應，該交通卡綁定數位學生證，數位學生證自動失效後自然需要重新綁卡，會加強宣導力度。

中市府2021年起實施交通卡，至今已有185萬人次綁定，市民、在台中市就讀的外縣市的學生等身分辦理悠遊卡綁定交通卡，可享10公里內免費、超過10公里最多10元；根據規定，只有戶籍遷出台中、持有者死亡或外縣市學生失去學籍，才會取消乘車優惠。

市民朱先生投訴，他的孩子去年畢業後到北部求學，年假期間返鄉搭公車，刷卡被扣了15元，重新確認遭扣款，起碼被扣了3筆以上；他致電交通局，才知道孩子畢業後，即使擁有市民身分，舊卡仍會被解除綁定，需要重新綁定1張新的悠遊卡。

朱先生查詢交通卡網站，結果顯示「已綁卡完成」，承辦人員卻說應該要查詢「綁卡進度」而非「綁卡結果」；他打算到離家最近的戶政事務所重新綁定，被告知僅辦理到下午5時，但事務所開放到下午6時半，詢問為何提早停止受理，未獲回應，多次協調後才趕在當天6時許重新綁定完成。

朱先生表示，市府取消舊卡綁定，未主動通知要綁定新卡，中間被扣取的交通費雖是小錢，仍等同違法行政；重新綁卡的過程中多有不便，致電交通局也僅收到「已經慢慢改進、協調當中」。他希望市府重視市民權益，也想知道換卡期間被扣的款項如何補償。

交通局回應，民眾綁定的卡片是學校製作的數位學生證，學生畢業後數位學生證自動失效，才需要換卡；建議有市民身分的學生，盡量用一般悠遊卡綁定，就不會有畢業換卡的問題。市府已請各級學校在學生畢業前宣導，請有需要的民眾盡早重新綁卡，不過每年仍會接獲部分投訴，會再強化宣導力度。

至於換卡期間搭乘公車被扣的款項，交通局表示，乘車優惠是市府推出的優惠，沒有及時重新綁卡只能視作市民自願放棄，不會有補償機制；綁卡地點包含戶政事務所、區公所、圖書館與捷運站共107個地點，各機關有其規定的辦理時間，建議民眾綜合距離、時間等因素選擇地點，如捷運站就從上午6時半開放到晚上10時20分。