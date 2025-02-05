南投縣政府辦竹夢森活節 呈現竹子百變樣貌

「竹夢森活節」2月15日至16日、22日至23日登場，活動包含音樂演出、青農市集、竹文化體驗、竹藝師作品展出等，還有名額限量的竹林野餐、品茶，讓遊客深入了解竹的百變樣貌。

竹是竹山鎮、鹿谷鄉重要產業，南投縣政府去年在鹿谷鄉舉辦首屆「竹夢森活節」大獲好評，今年於15日至16日、22日至23日在鹿谷鄉小半天石馬公園、古戰場竹林舉行，縣府今天對外宣傳，會後開放「竹林下午茶」、「竹林茶席」、「竹林生態導覽」網路報名。

南投縣副縣長王瑞德說，南投竹業文化歷史悠久，日治時代起竹子就是南投重要物產，也是重要外銷品，隨著時代變遷，南投竹文化轉型為兼具觀光休閒、生態保育、地方產業、教育傳承，竹夢森活節以竹美食、竹文化、竹生活為基礎，推出4天主題創意活動。

縣府農業處表示，今年以五星級「六感體驗」為話題，包含充滿儀式感的竹林下午茶、竹林茶席、竹美食手作體驗，及具環境教育意義的竹林生態導覽，竹林下午茶內容包含南投美食、冠軍咖啡、竹製餐具組、筍甜點，報名費新台幣599元，含贈500元園遊券。