快訊

中國「地下代孕」跨國犯罪：百名泰女遭騙強迫取卵

老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「醜美」暴紅！台中燈會女媧未演先轟動 盧秀燕曝祕訣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中台灣元宵燈會「蛇現幸福」主燈，為人首蛇身「女媧」，蛇身能往前移動30公尺。圖／中市府提供
中台灣元宵燈會「蛇現幸福」主燈，為人首蛇身「女媧」，蛇身能往前移動30公尺。圖／中市府提供

中台灣元宵燈會主燈「女媧」8日登場，未演先轟動，有網友稱「醜出新高度」，台中市長盧秀燕稱「醜美」，吸引全國民眾朝聖暴紅；盧秀燕今曝祕訣，「逆向行銷」。

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，2月8日至23日將在台中市西屯區的中央公園登場，主燈「女媧」人面蛇身，高12公尺、蛇身長20公尺，可往前移動30公尺，主燈秀每半小時一場。

主燈「女媧」還未上場，已有路人被「驚嚇」，並紛紛PO表示「看了背脊發涼」、「史上最驚悚燈會」等，也有稱「女媧本人沒那麼醜耶」、「明明就醜美醜美」，引起熱議，也觸動全台各地民眾好奇神經，紛紛朝聖。

盧秀燕今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮後受訪。

各縣市都推出燈會，首長們紛紛稱讚自家主燈多漂亮，只有盧秀燕稱女媧主燈「醜美」？盧秀燕說，美醜各人主觀不同，她稱女媧主燈「醜美」，就有很多網友跳出來說，哪有？到現場看，「女媧」主燈蠻漂亮的。

盧秀燕認為，稱女媧主燈「醜美」蠻有趣，主要是逆向行銷，中台灣元宵燈會是全國年後最大檔的超大規模燈會，行銷過程採逆勢操作，「我說它（女媧主燈）不夠好看，很特別、很奇怪，馬上很多人跳出來說沒有、它長得很漂亮、很好看」，這是非常有趣的現象。

盧秀燕指出，辦活動盼能有人潮，吸引民眾好奇、有話題吸睛，今年中台灣元宵燈會主燈女媧都開沒開始，因為「醜美」的宣傳，吸引全國民眾爭相一睹丰采、打卡拍照。

盧秀燕說明，中台灣元宵燈會2月8日開幕，女媧主燈是全國唯一「踅」出來的主燈秀，女媧主燈有沒有漂祝？邀全國民眾一起來打分數，並建議現場有九大燈區，集「最特別、最有創意、最有趣味性」三最，處處有驚喜，建議穿上布鞋，拆成二天逛燈會，還可逛逢甲夜市。

台中市長盧秀燕（中）今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。記者趙容萱／攝影
台中市燈會人面蛇身「女媧」引起討論，市長盧秀燕也想親自去看看本尊。圖／讀者提供
台中市燈會人面蛇身「女媧」引起討論，市長盧秀燕也想親自去看看本尊。圖／讀者提供

元宵 燈會 盧秀燕

延伸閱讀

醜出新高度？台中燈會女媧未演先轟動 盧秀燕：醜美！

影／盧秀燕和鄭照新互勉 「我們減肥成功、台中成六都第一瘦」

蛇年開工新春團拜 盧秀燕：有出訪日本計畫

影／區域聯防大罷免？ 盧秀燕：盼政治放兩旁民生優先

相關新聞

影／「醜美」暴紅！台中燈會女媧未演先轟動 盧秀燕曝祕訣

中台灣元宵燈會主燈「女媧」8日登場，未演先轟動，有網友稱「醜出新高度」，台中市長盧秀燕稱「醜美」，吸引全國民眾朝聖暴紅；...

南投觀光旅宿業獻愛心 150名弱勢兒少過歡樂假期

春節連續假期剛結束，南投觀光旅宿業者在開學前，招待150名弱勢兒少出遊，從4日起至6日止，參觀清境、九族文化村、九九峰動...

台中和平農會競爭激烈 理事長複審保住資格：罷免總幹事

台中市各農會將改選，和平區農會今天召開會議複審現任農會理事長楊淑青及理事候選人鄒盛達資格，有人質疑現任總幹事李順冬藉此會...

影／彰化花壇白沙坑迎燈排將登場 拜官帽福德老爺求財運

彰化縣歷史悠久的元宵節盛事「白沙坑迎燈排」文化節將於2月10日到12日在花壇鄉文德宮登場，彰化縣長王惠美說，文德宮福德老...

台中市民交通卡學生畢業需重新綁卡 被批不便民

台中市政府2020年底推出市民限定交通卡，市民享有10公里內免費，不過學生畢業後需重新綁卡，民眾批評不便，過渡期間被收的...

開車騎車到水湳中央公園燈會 7000個車位資訊地圖看這

今年的中台灣元宵燈會將在8日在台中水湳中央公園登場，一連16天，主燈以｢女媧」為設計構想，打造全台首座移動式主燈，負責交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。