影／「醜美」暴紅！台中燈會女媧未演先轟動 盧秀燕曝祕訣

中台灣元宵燈會主燈「女媧」8日登場，未演先轟動，有網友稱「醜出新高度」，台中市長盧秀燕稱「醜美」，吸引全國民眾朝聖暴紅；盧秀燕今曝祕訣，「逆向行銷」。

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，2月8日至23日將在台中市西屯區的中央公園登場，主燈「女媧」人面蛇身，高12公尺、蛇身長20公尺，可往前移動30公尺，主燈秀每半小時一場。

主燈「女媧」還未上場，已有路人被「驚嚇」，並紛紛PO表示「看了背脊發涼」、「史上最驚悚燈會」等，也有稱「女媧本人沒那麼醜耶」、「明明就醜美醜美」，引起熱議，也觸動全台各地民眾好奇神經，紛紛朝聖。

盧秀燕今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮後受訪。

各縣市都推出燈會，首長們紛紛稱讚自家主燈多漂亮，只有盧秀燕稱女媧主燈「醜美」？盧秀燕說，美醜各人主觀不同，她稱女媧主燈「醜美」，就有很多網友跳出來說，哪有？到現場看，「女媧」主燈蠻漂亮的。

盧秀燕認為，稱女媧主燈「醜美」蠻有趣，主要是逆向行銷，中台灣元宵燈會是全國年後最大檔的超大規模燈會，行銷過程採逆勢操作，「我說它（女媧主燈）不夠好看，很特別、很奇怪，馬上很多人跳出來說沒有、它長得很漂亮、很好看」，這是非常有趣的現象。

盧秀燕指出，辦活動盼能有人潮，吸引民眾好奇、有話題吸睛，今年中台灣元宵燈會主燈女媧都開沒開始，因為「醜美」的宣傳，吸引全國民眾爭相一睹丰采、打卡拍照。