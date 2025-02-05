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開車騎車到水湳中央公園燈會 7000個車位資訊地圖看這

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
中台灣元宵燈會將在8日登場，市府提供周邊汽機車停車資訊，以及假日免費接駁車路線。圖／第六警分局提供
中台灣元宵燈會將在8日登場，市府提供周邊汽機車停車資訊，以及假日免費接駁車路線。圖／第六警分局提供

今年的中台灣元宵燈會將在8日在台中水湳中央公園登場，一連16天，主燈以｢女媧」為設計構想，打造全台首座移動式主燈，負責交通管制的第六警分局指出，會場周邊有達7000個汽、機車停車位，也建議遊客在六、日搭乘免費接駁車入場，確保順利暢遊燈會。

第六警分局指出，為維護周邊交通秩序，滿足民眾停車需求，於中央公園場域周邊提供汽、機車合法停車空間。若您是開車前來的朋友，可至位於公園北側的「經貿6」、「經貿8」、「中央公園北側｣等3處停車場，或至位於南側的「創研21」、「創研22」、「創研26」、「中央公園地下」、「中央公園南側」等5處停車場，總計可供4500輛汽車停放。

另外遊客若是騎乘機車前來，除可停放上述停車場以外，此次活動再規畫2處場域，分別為啟航路（經貿五路至經貿二路)、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、啟航東路（啟航二路至經貿二路），以及凱旋六街、凱旋七路（凱旋路至凱旋東街）、凱旋東街（凱旋六街至凱旋七路）等道路範圍，開放人行道及紅線路段停車，約可提供2500輛機車使用。

警方表示，除特別規劃的機車停車區外，不得在紅線路段、交岔路口10公尺範圍、人行道、公車停靠站、公園及退縮空間草地範圍(含中央球場周邊)等處停車，警方將依相關法令舉發或通知權責單位裁罰，公告管制時段從2月8日零時起至2月23日24時止。

警方建議，此次活動於每周六、日規畫「市府線」及「松竹線」2 路免費接駁車服務，可串連服務搭乘捷運、台鐵、高鐵，服務的旅客前往燈區，前往會場首班車自下物4時30分發車（最晚發車時間為晚上9時30分）、離開會場時間則自17時30分發車（最晚發車時間為晚上10時30分）。

接駁車每15至20分鐘一班，坐滿或時間到即發車，燈會即時交通資訊，可連上「中台灣燈會即時交通網」 (http://e-traffic.taichung.gov.tw/lantern2025/)查詢，民眾可即早掌握各項資訊，多利用接駁車前往會場。

中台灣元宵燈會將在8日登場，市府提供周邊汽機車停車資訊，以及假日免費接駁車路線。圖／第六警分局提供
中台灣元宵燈會將在8日登場，市府提供周邊汽機車停車資訊，以及假日免費接駁車路線。圖／第六警分局提供
中台灣元宵燈會將在8日登場，市府提供周邊汽機車停車資訊，以及假日免費接駁車路線。圖／第六警分局提供
中台灣元宵燈會將在8日登場，市府提供周邊汽機車停車資訊，以及假日免費接駁車路線。圖／第六警分局提供

人行道 台灣燈會 經貿

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