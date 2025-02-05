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中台灣元宵燈會2/8登場 規劃8停車場4500車位

中央社／ 台中5日電

2025中台灣元宵燈會8日起在台中市水湳中央公園登場，警方今天呼籲賞燈民眾多利用大眾運輸工具外，並公布周邊規劃有8處停車場，可提供4500個停車位，如未依規停車將裁罰。

中台灣元宵燈會8日至23日在水湳中央公園登場，一連舉行16天，配合蛇年到來，主辦單位台中市政府以遠古傳說的創世女神-「女媧」為設計構想，打造全台首座移動式主燈，還有9大主題燈區，歡迎全國民眾到台中賞燈。

考量自行開車民眾停車需求，台中市警察局第六分局表示，中央公園場域周邊規劃提供汽、機車合法停車空間。其中汽車停車場共8處可供4500停車位；並開放部分路段人行道及紅線停放機車，約可供2500輛機車停放。

警方進一步說明，自行開車民眾可前往位於公園北側的「經貿6」、「經貿8」、「中央公園北側」等3處停車場，或前往位於南側的「創研21」、「創研22」、「創研26」、「中央公園地下」、「中央公園南側」等5處停車場。

警方呼籲用路人應遵守停車規範，除特別規劃的機車停車區外，均不得在紅線路段、交岔路口10公尺範圍、人行道、公車停靠站、公園及退縮空間草地範圍（含中央球場周邊）等處停車，警方將依相關法令舉發或通知權責單位裁罰，公告管制時段從8日凌晨0時起至23日晚上12時止。

第六分局分局長周俊銘提醒，行人徒步區內（敦化路、僑大八街路段）禁止騎乘腳踏車、滑板車或電動車等，大部分燈區均設置於草地區內，請多留意草地平坦度；另滯洪池旁步道將視人潮狀況機動實施封閉，請配合工作人員的引導，行經時切勿追逐或推擠以免發生意外。

人行道 停車場 台中市

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